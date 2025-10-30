Alejo Miranda de Larra, el senador del PP que interrogará al presidente Sánchez

El Partido Popular ha escogido al senador Alejo Miranda de Larra para interrogar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión del caso Koldo que se lleva a cabo en la Cámara Alta. Hasta la fecha, los populares se han reservado quién o quiénes asumirían la función de interpelar al jefe del Ejecutivo. Miranda de Larra, portavoz adjunto del PP en el Senado, es además el líder de su grupo en la comisión parlamentaria.

Mirada de Larra (Madrid, 1981), ocupa un escaño de representación por Cuenca tras las pasadas elecciones generales de 2023. Dentro del Senado, es uno de los miembros más respetados del grupo parlamentario además de un activo fundamental en la comisión que, desde hace 20 meses, investiga varias de las ramificaciones de la trama Koldo.

Situado en la primera línea política del partido, su papel en la comisión de investigación que se desarrolla dentro de la Sala Campoamor del Senado, le han llevado a colocarse como un activo fundamental de los populares. Él fue el encargado de interpelar entre otros comparecientes a la ex militante socialista Leire Díez; también a la presidenta del Gobierno navarro, María Chivite.

También al ministro de Transportes, Óscar Puente. En su comparecencia del pasado 24 de abril de 2024, mantuvo junto al ministro un tenso enfrentamiento tras confesar el socialista en sede parlamentaria que tenía información recopilada en dossieres sobre los senadores del principal partido de la oposición.

Ideólogo del Zendal

Miranda de Larra, que forma parte además del organigrama del PP como secretario de análisis de los populares, ha ejercido la mayor parte de su carrera política dentro de la Comunidad de Madrid, lo cual, le ha llevado a ser una de las personas de confianza de la propia presidenta regional Ayuso.

Así, ha desempeñado cargos de Director General del Gobierno regional. Fue Director General de Inversiones y Desarrollo Local donde dirigió el programa Programa de Inversión Regional de Madrid.

Uno de sus grandes méritos ha sido la dirección del Hospital Isabel Zendal durante la pandemia del COVID-19. En 2020, Miranda de Larra ejerció como Director General de Infraestructuras Sanitarias donde además, lideró también la modernización de todos los hospitales públicos de la región madrileña. Además fue pionero en la compra de respiradores durante la pandemia.

Antes de su paso por el ámbito sanitario, fue Director en la Agencia de Vivienda Social (IVIMA), donde desarrolló la dirección Económico-Financiera y de Administración Inmobiliaria y de Promoción y Obras. También trabajó en el Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y ejerció como Consejero Técnico del Ayuntamiento de Madrid.

No obstante, Miranda de Larra también tiene un pasado como emprendedor. Fundó su propia start-up de consultoría tecnológica.