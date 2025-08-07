Prostitutas crean un tour por las saunas del suegro de Sánchez: «Permitieron lanzar su candidatura»

La asociación de prostitutas Stop Abolición ha creado la «ruta abolicionista PSOE» en la que aparecen los prostíbulos de Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. «Los locales que posibilitaron lanzar la candidatura de Pedro, el liberador de mujeres jamás requerido», aseguran la plataforma en una publicación este jueves en la red social X, antes Twitter.

Stop Abolición ha creado un tour con diez locales que, presuntamente, habrían sido propiedad del suegro del líder socialista. Entre otras, está la Sauna Adán o la Sauna Princesa. La mayoría de ellas se centra en Madrid. Seis se encuentra en la capital de España, dos en Castilla y León, otra en Castilla-La Mancha, y otra en Galicia.

Se trata de un negocio que dejó pingües beneficios al suegro de Sánchez, ya que en las salas se llegaba a cobrar hasta 300 euros por servicio, tal y como quedó evidenciado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la que tuvo acceso OKDIARIO en la que se aludía a la sala Princesa.

Coste de 300 euros por servicio

Concretamente, según una madame despedida de forma improcedente, en el establecimiento se cobraba «150 euros la media hora; 300 euros la hora completa» por servicios sexuales, cifras que quedaron acreditadas durante el proceso judicial.

Uno de sus trabajadores dijo en exclusiva a OKDIARIO que en la Sauna Adán era «un club de alterne puro y duro» durante los años noventa y principios de los 2000. «Era un sitio demasiado sórdido hasta para ser una sauna. Muy poco cuidado, muy sucio», recuerda Álex (nombre ficticio), quien llegó a Madrid en 1998 con apenas 18 años y ejerció la prostitución durante algunos años.

Gracias a este negocio, el padre de Begoña Gómez pudo adquirir inmuebles, entre los que se encuentra el que también habitó, junto a su mujer, el secretario general del PSOE antes de instalarse en La Moncloa. En ese inmueble de Pozuelo de Alarcón, su esposa registró la marca del software para empresas pagado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en un piso familiar.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, sacó a relucir estas actividades en uno de los últimos plenos del Congreso antes del verano. El ex presidente de la Xunta de Galicia acusó a Sánchez de vivir «a título lucrativo» del ejercicio de la prostitución. «¿Pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Ha sido partícipe a título lucrativo del abominable ejercicio de la prostitución y ahora quiere prohibirla», señaló.

Mofas por pedir su abolición

La asociación de prostitutas StopAbolición ya se mofó de la prohibición de Pedro Sánchez en el PSOE de consumir prostitución bajo riesgo de expulsión del partido. «¿Cómo vigilarás la vida sexual de tus militantes?», preguntaban al presidente del Gobierno tras la implantación de una norma que contrasta con los casos de José Luis Ábalos o Tito Berni.

En un vídeo compartido a través de las redes sociales y con Laura -que se define como «trabajadora sexual»- como portavoz, la asociación StopAbolición decía que con la norma de Sánchez, en el PSOE «será falta muy grave contratar servicios sexuales».

«No quiero hablar de tu oportunismo con normas modelistas en pleno verano, tras sus graves escándalos de corrupción», ha iniciado la representante de la asociación de prostitutas, para preguntar a continuación. «¿Cómo exactamente pretendes vigilar la vida sexual de tus militantes? Si algún día haces una ley similar para España, como ya has intentado, ¿impondrás la vigilancia de mi vida sexual y la de los españoles?», han preguntado a Pedro Sánchez.