Feijóo tritura el victimismo de Sánchez: «Confiese lo que sabe, devuelva el botín y convoque elecciones»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber operado durante siete años como una «organización criminal». Desde la tribuna del Congreso, el líder del principal partido de la oposición, que ha acusado a Sánchez de victimizarse, le ha exigido que «confiese lo que sabe, devuelva el botín y convoque elecciones».

«Usted no eligió a las personas equivocadas para hacer las cosas correctas. Usted eligió a las personas correctas para hacer las cosas equivocadas», ha recalcado el propio Feijóo a quien, apenas 10 minutos de tiempo, le han bastado para retratar al presidente del Gobierno y reprocharle todas y cada una de las explicaciones que, tras las presuntas tramas corruptas que afectan a su partido, el PSOE, y su Gobierno, ha dado este miércoles desde la tribuna del Congreso.

Para Feijóo, la intervención del presidente del Gobierno no ha sido otra que un «numerito de cordero degollado». «Usted está como está porque ha sido un fraude. Usted ha sostenido todos estos años una gran mentira, no vino a limpiar nada sino a ensuciarlo todo», ha señalado el líder del PP a la vez que ha recordado que fuera el propio Sánchez quien, tras una moción de censura al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hubiese llegado a «regenerar la política» de corrupción.

A su juicio, de los pactos del líder socialista con sus socios independentistas y nacionalistas de ERC, Junts y el PNV, y del brazo político de la banda terrorista ETA, EH Bildu, su Gobierno nació de una «transacción corrupta». «Poder por impunidad», ha argumentado Feijóo.

«Según la Justicia, todos estos años han operado como una organización criminal». «Usted tiene un plan para desmontar al Estado y otro para cambiarlo», ha señalado. En este sentido, ha recordado que fue él, el propio Sánchez, quien se hizo cargo de elegir «a las personas correctas para hacer las cosas equivocadas que necesitaba para mantenerse en el poder».

«Llevaban menos de un mes en La Moncloa y ya se pusieron manos a la obra, perdón, manos a las obras», ha reiterado el jefe de la oposición recordando la presunta trama corrupta mediante la que, quien fuera su número tres en el PSOE, Santos Cerdán, va camino de cumplir su segunda semana en prisión.

Para el PP, todos en el Gobierno venían ya «corrompidos». «¿Cómo podía pasarle esto a usted?», ha preguntado Feijóo a Sánchez con una mirada de indiferencia en el rostro. «Cómo le ha podido pasar esto a usted si lo controlaba todo», ha proseguido.

«Falta de ética y de decencia»

En una dura intervención, arropado por su nueva cúpula de Génova, también por su renovado equipo de cabecera en el Congreso de los Diputados, Feijóo ha recordado que el paso por la política del líder socialista se resume en un plagio de su tesis, en la convivencia con prostíbulos y en el presunto amaño de primarias para hacerse con la Secretaría General del PSOE.

En este sentido, también ha recordado la situación personal de Sánchez, con un hermano al que «le dan un puesto en Badajoz» y con una mujer, Begoña Gómez, investigada en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por la comisión de cuatro presuntos delitos a la que «le dan una cátedra sin haber pisado la Universidad».

Para el presidente del PP, lo de Sánchez «no es una falta de control, es una falta de ética y de decencia». «El marido es usted, el hermano del hermano es usted. El que mantuvo a su lado y tapó siete años a un supuesto acosador de mujeres, es usted. No sabemos donde empieza y dónde acaba su responsabilidad directa. Lo sabremos, no tenga duda», ha argumentado Feijóo.

«¿Cómo va a sacarnos usted de esta pesadilla si es usted quien nos metió en ella? Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe. Ayudar a devolver el botín y convocar elecciones», ha espetado el líder de la oposición. «No es que sea la única salida decente, que también. Es que ya no tiene otra», ha insistido.

Sánchez y su descrédito judicial

Feijóo ha tirado de ironía para poner a Sánchez frente al espejo de la agenda judicial que le acorrala. «Máxima colaboración con la Justicia. ¿En serio? ¿Usted máxima colaboración con la Justicia? Usted que cuando conoció la investigación le dio el chivatazo a Ábalos», ha dicho señalando al presidente del Gobierno. Y mismo que el propio ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, confesó a OKDIARIO.

«Usted que lleva años permitiendo, cuando no liderando, señalamientos a jueces. Insultos a periodistas. Y bulos contra la Guardia Civil», ha recordado Feijóo a la vez que ha insistido en los ataques a los jueces y fiscales que, entre acusaciones de lawfare por parte de los de Sánchez, vienen haciendo desde hace meses. «Lo que tiene que hacer es contar alguna verdad. No espere al interrogatorio de algún juez», ha dicho haciendo entrega a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, del listado de 50 preguntas anunciado este martes por el jefe de la oposición.

«Si quiere tomar medidas reales contra la corrupción y la degradación le propongo cuatro: refuerce en personal y recursos a la UCO de la Guardia Civil; retire las leyes de Bolaños; cese al Fiscal General imputado; y cambie al Tribunal Constitucional para evitar cualquier sombra de partidismo», ha añadido.