Las prostitutas de las que se lucró el suegro de Sánchez ejercían en habitaciones con cucarachas

La sauna explotada comercialmente como prostíbulo por el padre de Begoña Gómez y, por tanto, suegro del presidente Pedro Sánchez, incluía entre sus anomalías una situación de insalubridad que fue objeto de constatación oficial durante una inspección realizada en junio de 2009. El acta de dicha inspección, que revela OKDIARIO, señala que los agentes municipales encontraron «cucarachas» en el interior del prostíbulo.

«En una de las cabinas, en la barra y el almacén del sótano se observan algunas cucarachas. No se observan medios mecánicos para higienizar la vajilla que se usa en el bar», constata textualmente el informe oficial.

El acta de esa inspección del 13 de junio de 2009 documenta el mal estado higiénico-sanitario del establecimiento ubicado junto a la Gran Vía madrileña. Finalmente Sabiniano Gómez presentó un «certificado anual de insecticida y desinfectante» y un «certificado de higienización de textiles y factura de lavandería». Sin embargo, las autoridades le reprocharon: «Se hace constar que en este documento se justifica solamente desinsectación y desinfección; falta, pues, la acreditación de desratización».

La documentación gráfica anexa al acta de la inspección realizada por agentes municipales en junio de 2009 se muestra que el inmueble disponía de siete espacios rotulados como «oficina» distribuidos entre la planta baja y el semisótano, dependencias donde realmente se desarrollaba la actividad de prostitución.

«La licencia urbanística de actividad ampara la actividad de sauna con bar; el local cuenta con tres plantas. En la planta baja hay cinco «salas de reposo», consistentes en estancias con una colchoneta y una ducha en cada una de ellas», refleja el documento.

Este episodio se enmarca en un patrón delictivo que OKDIARIO ha documentado en exclusiva. De hecho, un cabo de Policía solicitó en junio de 2004 «el cese de la actividad del citado local» porque su actividad principal era «facilitar y beneficiarse del ejercicio de la prostitución». No fue hasta 2013 cuando se cerró el local.

La inspección del 14 de octubre de 2005 había constatado que «en el momento se encontraban en el local tres mujeres que manifiestan vivir en la planta sótano del local y trabajar en el mismo como prostitutas».

Los agentes detectaron «deficiencias en cuanto a salud e higiene se refiere, por tener numerosas humedades y desconchones por el sótano y semisótano». También comprobaron que el establecimiento carecía del «seguro de responsabilidad civil en vigor».

Un vecino denunció en julio de 2008 que «el local es un foco de problemas para el vecindario, que afecta gravísimamente a la calidad de vida de quienes habitan las inmediaciones». El ciudadano describió la Sauna Azul como «un lugar de contacto sexual» visible «a cualquier hora del día».