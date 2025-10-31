Sánchez ataca a Manos Limpias por «franquista» pero su suegro y su tío político eran de Fuerza Nueva

Pedro Sánchez ha arremetido este jueves contra Manos Limpias en su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, calificando al «pseudosindicato» de organización «franquista» y criticando duramente sus métodos. Sin embargo, el presidente ha omitido un detalle incómodo: el tío de su esposa, Conrado Gómez Serrano, militó en Fuerza Nueva, un partido ultraderechista, al igual que su suegro, Sabiniano. Además, la familia de Begoña Gómez recurrió precisamente a dirigentes de ese partido ultraderechista para regularizar sus prostíbulos en los años ochenta.

Durante su intervención ante la comisión de investigación sobre la trama de Santos Cerdán, el jefe del Ejecutivo ha arremetido contra el «pseudosindicato» que denunció a su esposa, Begoña Gómez. «Uno de los principales dirigentes de Manos Limpias fue condecorado con la condición de caballero de la Fundación Francisco Franco por sus servicios durante la dictadura franquista», ha denunciado Sánchez.

El presidente ha incluido esta acusación dentro de su relato sobre «la máquina del fango», que según sus palabras comienza cuando «una organización, en este caso de ultraderecha, Manos Limpias, pone una denuncia» que después «es amplificada por portavoces de la oposición del Partido Popular y de Vox».

Lo que Sánchez ha omitido es que Conrado Gómez Serrano, hermano de su suegro Sabiniano Gómez, firmó su solicitud de afiliación a Fuerza Nueva el 7 de junio de 1979. El documento, recibido en la sede del partido el 4 de julio de ese mismo año, revela de forma manuscrita que el tío político del presidente trabajaba como «industrial» y se comprometía a abonar una cuota mensual de mil pesetas que pagaría trimestralmente.

Afiliación a la ultraderecha

En esa ficha de inscripción, Conrado Gómez Serrano incluyó 100 pesetas para los gastos de inscripción, carné y ejemplar de la declaración programática del partido, además de dos fotos de carné. Al firmar el formulario, el familiar político del presidente se obligó «a realizar cuanto sea posible para la defensa y difusión de su ideario», prometiendo también «mantener el mayor espíritu de disciplina y camaradería».

Esta militancia ultraderechista no fue un capricho ideológico. Los contactos de Conrado Gómez Serrano en Fuerza Nueva resultaron especialmente útiles para su hermano Sabiniano, propietario de varios negocios de saunas de orientación tanto heterosexual como gay que funcionaban como prostíbulos encubiertos.

Vista gorda a los prostíbulos

Según confirmó OKDIARIO, Sabiniano Gómez llamó a colaboradores de Blas Piñar (líder de Fuerza Nueva) ubicados en puestos clave de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid para acelerar la tramitación de su expediente. En la Junta Municipal del distrito Centro, la oficina de licencias estaba colapsada y el caso de la Sauna Adán acumulaba polvo en un cajón.

El padre de Begoña Gómez estableció contacto con dirigentes de Fuerza Nueva a través, precisamente, de Miguel Bernad, hoy líder de Manos Limpias. Tras estudiar el caso y considerar que era legal tramitar la autorización municipal, Bernad pidió dar visto bueno al negocio.

Como muestra de agradecimiento por el favor, Sabiniano Gómez invitó a Bernad a una comida en un restaurante. El entonces funcionario del Ayuntamiento de Madrid había agilizado la concesión de la autorización municipal que permitió legalizar durante unos años los prostíbulos en 1982. No obstante, los prostíbulos acabaron clausurados cuando se detectó el fraude: no eran «saunas» y sí «habitáculos» donde se detectó, como dice un documento oficial, que «la actividad principal del mismo no es la recogida en licencia (sauna con bar) y sí facilitar y beneficiarse del ejercicio de la prostitución».

Con los beneficios de estos negocios, el suegro de Sánchez compró varias viviendas familiares, incluida la nada modesta casa de Pozuelo de Alarcón donde el hoy presidente vivió con su mujer y sus hijas antes de instalarse en La Moncloa. El propio Conrado Gómez posteriormente se convirtió en administrador y apoderado de RE 121 S.L. y de San Bernardo 36 S.L., dos de las sociedades gestoras de las saunas de los Gómez Serrano.

Miguel Bernad, el hombre que ahora persigue judicialmente a la familia de Sánchez, tiene un currículum que no valida las acusaciones del presidente. Es letrado jubilado del Ayuntamiento de Madrid y trabajó con varios gobiernos como asesor del concejal Ángel Matanzo (PP). No obstante, ha iniciado acciones legales contra políticos de todos los grandes partidos del país e incluso contra la Casa Real. Como muestra de que no es «ultra» alega que recientemente ha sido padrino de una boda de lesbianas.

En mayo de 1995, Bernad fundó el sindicato Manos Limpias. Esa organización compartió sede con otro sindicato, Fuerza Nacional del Trabajo (FNT), ligado a Fuerza Nueva. En diciembre de 2011 fue condecorado con el título de Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco, según dijeron gracias a «sus servicios en defensa de los ideales del Movimiento».

Comparaciones anteriores

Esta no es la primera vez que Pedro Sánchez utiliza referencias a Fuerza Nueva en su batalla dialéctica contra Vox. En la campaña electoral de cara a los comicios del 28 de abril de 2019, el presidente ya estableció esa comparación: «¿Pero qué de nuevo tienen? ¡Si ya estaba Blas Piñar y Fuerza Nueva!», afirmó entonces sin revelar los vínculos familiares.

La segunda ocasión fue durante la moción de censura en la que Vox presentó como candidato a Ramón Tamames en marzo de 2023. Sánchez recriminó al economista que el partido al que estaba representando no era «ni al Partido Comunista ni al CDS, ni siquiera al partido de Manuel Fraga y más ex ministros franquistas, sino que quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar».

En su comparecencia de este jueves, Sánchez ha insistido en que Manos Limpias forma parte de una estrategia para «deshumanizar al adversario político». Ha denunciado que «se pone en marcha una máquina del fango» y ha añadido que «Manos Limpias se querelló contra la jueza que está investigando las responsabilidades de la Comunidad Valenciana en la gestión de la Dana».

El presidente ha aprovechado también para atacar a un abogado por tener como cliente a Manos Limpias en el caso de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por ser trabajado del Partido Popular en el Senado.

La paradoja de esta situación no puede ser más evidente. El mismo Miguel Bernad que ahora impulsa la causa judicial contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios fue quien hace décadas ayudó al padre de la investigada a legalizar sus prostíbulos.