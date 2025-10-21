El yerno del proxeneta

Hace un par de años, en julio de 2023, OKDIARIO, tras hablar en persona con el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, publicó en exclusiva que la lujosa residencia en la que vivieron durante años el presidente del Gobierno y su esposa la había comprado él y, posteriormente, se la había cedido a Begoña para que residiera en ella con Pedro Sánchez y sus hijas.

Se trata de un piso de 165 metros cuadrados en la exclusiva urbanización Prado de Somosaguas de Pozuelo de Alarcón, valorado en 700.000 euros, con piscina, jardines, pistas de pádel y amplias zonas comunes. El inmueble fue adquirido por el suegro de Sánchez en los años 90, cuando sus negocios eran las saunas gais y los prostíbulos femeninos en los que algún periodista ha contado que Begoña Gómez ejercía entre 2003 y 2005 funciones administrativas, como el pago a proveedores, y que la apodaban la chica.

Hoy OKDIARIO publica que Sabiniano Gómez no negaba que en sus locales se ejercía la prostitución al defender la legalidad de sus saunas prostíbulos, como respuesta a un informe de la Policía Municipal de Madrid en el que se afirma que en las instalaciones existían «cinco habitáculos destinados a habitaciones con ducha donde se ejerce la prostitución». El documento señala que «la actividad principal del mismo no es la recogida en licencia (sauna con bar) y sí facilitar y beneficiarse del ejercicio de la prostitución».

Además, la planta sótano del establecimiento se encontraba «habilitada a modo de vivienda, contando con una habitación que tiene cuatro literas, comedor, cocina y baño». Infravivienda en la que tres mujeres que se encontraban presentes en el momento de la inspección manifestaron a los agentes que era donde residían, ya que trabajaban en el local como prostitutas.

Pero el listado de exclusivas publicadas en OKDIARIO en relación con las irregularidades de los prostíbulos explotados por el suegro de Pedro Sánchez no acaba aquí, sino que es tan extensa como los muchos años en los que Sabiniano Gómez ejerció como proxeneta. Hemos documentado cómo los encargados de esos establecimientos han sido condenados por coacción para ejercer la prostitución; cómo finalmente los locales han sido clausurados por ejercer la prostitución amparados por licencias fraudulentas; cómo se acumulan resoluciones por muerte laboral, malversación de fondos públicos, explotación de mujeres extranjeras y facilitación de actividades criminales; cómo se cobraban tarifas de hasta 300 euros por hora y se repartían los beneficios entre las trabajadoras sexuales y los dueños de la empresa.

Al menos una decena de sentencias judiciales firmes documentan durante más de treinta años un patrón sistemático de actividad delictiva en los establecimientos de prostitución del suegro de Pedro Sánchez.

Y con todo lo que hemos publicado, no existe ni una sola denuncia por difamación. Ni Pedro Sánchez ni Begoña Gómez han acudido a los tribunales para desmentir que su piso valorado en más de 700.000 euros se lo compró su suegro mientras se lucraba de la prostitución de mujeres vulnerables a las que mantenía en precarias infraviviendas.

Nadie denunció a Feijóo cuando afirmó que Sánchez era «partícipe a título lucrativo del abominable ejercicio de la prostitución». Nadie ha denunciado al periodista que afirma que vio en persona a Begoña Gómez trabajando en los prostíbulos de su padre. Nadie ha intentado que OKDIARIO rectifique la infinidad de exclusivas publicadas con información acerca de la gran cantidad de sentencias judiciales y denuncias administrativas que acreditan el modelo de negocio ejercido durante más de treinta años por el suegro de Sánchez.

Nadie denuncia que todo lo publicado sean bulos y mentiras porque, de hacerlo, los juzgados sentenciarían que es la verdad y ya no podrían seguir engañando a sus votantes. Pedro Sánchez es el yerno de un proxeneta que se hizo rico explotando a mujeres vulnerables que ejercían la prostitución forzadas por la necesidad y se ha lucrado de tan sucio negocio.