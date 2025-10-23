El tío de Begoña Gómez militante de Fuerza Nueva vivió al lado de la finca de Franco

Conrado Gómez Serrano, el tío proxeneta y militante de Fuerza Nueva de Begoña Gómez, vivió al lado de la finca de recreo llamada el palacio del Canto del Pico que Francisco Franco tuvo en el municipio de Torrelodones (Madrid). Tan sólo a seis kilómetros por carretera y algo menos por el monte separaban a la familia política de Pedro Sánchez y a los Franco.

Fue su hermano Francisco Enrique Gómez Serrano el que se encargó de comprar, en la década de los 70, esta mansión denominada Villa Oporto y que tiene en propiedad hasta el día de hoy. Su hermano Conrado se empadronó en esta casa que también disfrutó Begoña Gómez durante su infancia y juventud.

La casa de Franco, que era vecina a la de los tíos de Begoña Gómez, está construida en granito en lo alto de un cerro a más de 1.000 metros de altitud. El dictador tenía su residencia habitual en el precioso Palacio de El Pardo, pero utilizaba el palacio de Torrelodones como lugar de recreo en la sierra.

El palacio del Canto del Pico fue levantado en 1922. Durante la Guerra Civil, había sido utilizado como cuartel por el bando republicano y desde allí dirigieron a las tropas en la batalla de Brunete. El único hijo del conde de las Almenas se lo dejó en herencia a Franco en los años 40 y lo tuvo en su propiedad hasta su muerte.

Desde la amplia casa de Villa Oporto, los tíos proxenetas de Begoña Gómez podían ver en lo alto el Palacio de Franco, que ahora está en ruinas tras sufrir un incendio hace años.

Una mansión

La familia Gómez se compró una verdadera mansión en la sierra. Se trata de una casa que cuenta con un jardín de más de 6.000 metros cuadrados y una casa construida con más de 1.000 en varias alturas.

Los tíos de Begoña Gómez tienen piscina privada, pista de tenis propia, garaje y zonas de recreo en una de las zonas más cotizadas de la sierra. Además, cuentan con seguridad en la urbanización.

La casa estuvo durante años siendo pagada con el dinero ganado en los prostíbulos hasta que se canceló la hipoteca en 2020, cuando terminaron de pagarla. Francisco Enrique Gómez tiene en la actualidad el pleno dominio de la propiedad, según los documentos del registro de la propiedad obtenidos por OKDIARIO.

Villa Oporto vale hoy entre 1.395.000 y 2.365.000 euros, según el portal inmobiliario Idealista.

Militante de Fuerza Nueva

Los lazos de la familia política de Sánchez no sólo se extienden a ser vecinos del Palacete de Franco. Tal y como publicó OKDIARIO, Conrado Gómez Serrano fue un convencido ultraderechista que presumió de ese activismo tras la muerte de Franco, cuando la democracia se esforzaba por abrirse paso en España y él disfrutaba en Villa Oporto.

Este periódico publicó su solicitud de afiliación a Fuerza Nueva firmada el 7 de junio de 1979. La petición fue recibida en la sede de ese partido un mes después, el 4 de julio de 1979, y pagó por ella 100 pesetas para los gastos de inscripción, carné y ejemplar de la declaración programática del partido y dos fotos de carné.

El ultraderechista Serrano Gómez reveló de forma manuscrita que trabajaba profesionalmente como industrial y que se comprometía a abonar una cuota mensual de mil pesetas que pagaría trimestralmente.

En la firma de ese formulario de inscripción, el tío de Begoña Gómez, que residía en Villa Oporto, se obligó «a realizar cuanto sea posible para la defensa y difusión de su ideario», prometiendo también «mantener el mayor espíritu de disciplina y camaradería».

Legalizó los prostíbulos

Posteriormente, el tío de Begoña Gómez desplegó sus influencias políticas en Fuerza Nueva para que el Ayuntamiento de Madrid legalizara sus prostíbulos en el año 1982.

El entonces alto funcionario del Consistorio y actual líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, fue la persona que le dio el visto bueno a estos negocios en los que también estaba involucrado el suegro de Sánchez Sabiniano Gómez.

Los hermanos Gómez Serrano crearon la sociedad San Bernardo 36 SL, con la que consiguieron ganar cantidades millonarias que invirtieron en propiedades inmobiliarias como Villa Oporto o el piso de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en la que el hoy presidente vivió con su mujer y sus hijas antes de instalarse en La Moncloa.