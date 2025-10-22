La familia política de Pedro Sánchez ha residido durante décadas en Villa Oporto, una imponente mansión ubicada en La Berzosilla, una de las urbanizaciones más exclusivas de Torrelodones, en la sierra de Madrid. Tal como ha podido documentar OKDIARIO, la propiedad, que cuenta con 6.250 metros cuadrados de terreno, piscina y pista de tenis privada, ha sido el hogar de Conrado Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez, cuya dirección en el DNI corresponde precisamente a esta vivienda de grandes dimensiones. También estuvo empadronada allí otra hermana, Clara, mientras la finca fue escriturada por Francisco Enrique.

La documentación del Registro de la Propiedad de Torrelodones, que desvela OKDIARIO, revela que Francisco Enrique Gómez Serrano adquirió la propiedad mediante escritura pública el 19 de enero de 1979. En esos años empezaban a operar una red de saunas prostíbulo que generaban ingentes beneficios.

Para la adquisición de Villa Oporto, el tío de Begoña Gómez tuvo que solicitar una hipoteca. Los documentos registrales confirman que «afecta por cinco años, al pago de la liquidación por el concepto de Hipoteca, habiendo sido liberada por autoliquidación por la cantidad de 2.840 euros» en marzo de 2016, cuando Pedro Sánchez ya era secretario general del PSOE. Posteriormente, en junio de 2020, se procedió a la cancelación definitiva de la hipoteca, coincidiendo con el mandato de su sobrino político como presidente del Gobierno.

Mansión entre pinares

La finca se encuentra en una parcela que antiguamente formaba parte del Monte La Berzosilla. Según la descripción registral, la propiedad «ocupa una superficie de 6.250 cuadrados aproximadamente». La escritura reseña los lindes con personalidades de la época como «Don Mateo», «Don Martín», «Don Florencio» y «Doña Mercedes» junto con apellidos nobles.

La vivienda principal se distribuye en tres plantas con una superficie total construida de más de mil metros cuadrados. La estructura es de hormigón armado y hierro, con cubierta de pizarra, siguiendo el estilo arquitectónico predominante en la zona. La planta de sótano, con 164 metros cuadrados, está «destinada a bodega, vestuario, garaje y trastero».

La planta baja cuenta con 404 metros cuadrados que incluyen «dos servicios, un baño para servicio, un cuarto de estudio, un cuarto de juego, un cuarto de armarios, cuarto de calderas y despensa, cuatro dormitorios y dos baños, y un Hall».

La planta primera de Villa Oporto, de 447 metros cuadrados, alberga las zonas más señoriales: «Cocina offis [sic.], comedor para niños, comedor y salón, hall, un dormitorio con baño, biblioteca, vestidor y un dormitorio con baño».

Piscina y tenis

Los jardines de Villa Oporto, distribuidos entre pinares autóctonos, cuentan con una piscina y una pista de tenis de uso privado que la familia construyó en el extenso terreno. Begoña Gómez ha disfrutado de estas instalaciones desde su infancia, según confirman fuentes cercanas a la familia. Actualmente, la propiedad continúa siendo de la familia política de Pedro Sánchez y forma parte de la Asociación de Vecinos de La Berzosilla.

La zona de La Berzosilla representa uno de los enclaves más cotizados de Torrelodones. En las entidades de población de Los Peñascales, El Gasco, Los Robles y La Berzosilla ha prevalecido históricamente la función residencial. Este perfil urbano tiene su origen en la segunda mitad del siglo XIX, con la aparición de grandes fincas privadas, más o menos alejadas del centro.

En la segunda mitad del siglo XX, se procedió a su parcelación para la creación de urbanizaciones de chalets independientes, promovidas y urbanizadas por empresas privadas y administradas directamente por sus respectivas comunidades de propietarios.

Con el paso del tiempo, estas áreas han perdido su carácter privado inicial y han quedado integradas dentro del municipio como entidades de población, asumiendo el ayuntamiento la prestación de servicios como el suministro de agua, el alumbrado o la pavimentación de las vías urbanas. Se trata de un modelo muy similar al de Pablo Iglesias en La Navata (Galapagar).

Vecinos ilustres

La Berzosilla ha acogido a residentes ilustres a lo largo de las décadas. Precisamente, tras el fallecimiento de la cantante de rancheras Rocío Dúrcal, el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones le concedió unanimidad el título de Hija Adoptiva y ha decidido darle su nombre a una calle en la que vivió más de veinte años en La Berzosilla.

Rocío Dúrcal era vecina de Torrelodones desde el año 1982. En el año 2001 puso voz junto a Camilo Sesto y a otros amigos el chotis llamado Torrelodones como homenaje a este pueblo.

El 15 de abril de 2014, ocho años después de la muerte de Rocío Dúrcal, falleció Antonio Morales Junior en ese domicilio a la edad de 70 años, uno de los personajes más conocidos en la época de los 60. La casa de ese matrimonio está edificada dentro de una finca de 10.000 metros cuadrados y en un lugar paradisíaco, con increíbles vistas.

Villa Oporto se erige así como testimonio pétreo del arraigo de la familia de Begoña Gómez en uno de los municipios más exclusivos de la Comunidad de Madrid, donde el valor del suelo y la quietud residencial convierten cada propiedad en un patrimonio de considerable valor, tanto económico como simbólico, para quienes han elegido este rincón serrano como refugio permanente.