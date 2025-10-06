Óscar López, actual líder del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, maniobró contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las saunas-prostíbulo de su suegro, Sabiniano Gómez, cuando el actual secretario general de los socialistas era candidato a las Primarias para liderar el partido, en 2017. Ahora exige a Ayuso que prohíba los locales en los que se ejercía la prostitución como los que regentó el padre de Begoña Gómez.

Así lo declaró la fontanera del PSOE, Leire Díez, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco. La ex militante socialista señaló a López y Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por querer «conocer esa información y que se acercó para conocerla porque en algunos momentos ha habido fuego amigo».

Concretamente, Díez habló de dos personas «vinculadas al presidente del Gobierno», que se tratarían de Hernando y López, que habrían tratado de recabar información para evitar que Sánchez lograra volver a la secretaría general del partido. En aquel momento, López secundaba la candidatura para las Primarias de Patxi López, que había sido recientemente lehendakari durante tres años en el País Vasco.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se hizo eco de esas declaraciones y le acusó de ser el «primer instigador para promover la investigación de las saunas y los negocios del suegro de Pedro Sánchez para utilizarlo contra él». «¡Contra su propio jefe! ¡Madre mía!», ironizó la líder de los populares madrileños.

Esta batalla interna se desvaneció cuando el nuevo líder socialista decidió repescar a ambos políticos para puestos clave dentro de su Gobierno. En el caso de Óscar López, primero como presidente de Paradores, luego como jefe de Gabinete y, finalmente, como ministro de Transformación Digital y líder del PSM. Por su parte, Antonio Hernando fue repescado también para el gabinete de Sánchez y, ahora, ejerce como secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

López contra las saunas-prostíbulo

Ahora, el PSOE de Madrid de Óscar López ha exigido a la Comunidad de Madrid, presidida por Ayuso, que prohíba las saunas-prostíbulo como las del padre de Begoña Gómez. Así lo ha solicitado en una iniciativa llevada a la Asamblea de la autonomía por la formación de López.

Los socialistas madrileños han presentado una proposición no de ley en la que han pedido al Ejecutivo de la comunidad que ponga en marcha una «persecución» contra los «clubs de alterne y prostíbulos que, en la mayor parte de los casos, operan bajo licencias vinculadas a la hostelería».

Es decir, el PSOE de Madrid propone ir ahora contra negocios como los que operaba Sabiniano Gómez, progenitor de Begoña, durante varios años. En la capital de España, el suegro de Pedro Sánchez mantuvo activos unos prostíbulos que tenían licencia de «sauna con servicio de bar».

Tanto es así que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la licencia de instalación que el Ayuntamiento de Madrid concedió a Sabiniano y a su hermano Conrado Gómez para instalar un establecimiento supuestamente de «sauna con bar» en el Paseo de la Castellana 180. Un tribunal de cinco jueces tumbó unánimemente la licencia de instalación después de comprobar que pretendían engañar al consistorio.

La sentencia del TSJM reveló que los Gómez Serrano habían solicitado licencia para una «sauna con servicio de bar». Sin embargo, la realidad que mostraban los planos era que había cinco cabinas de masaje como actividad principal, aunque en la práctica se realizaban servicios de prostitución.

Esta diferenciación técnica evidenció la estratagema utilizada para sortear la normativa municipal y obtener una licencia que, en la práctica, permitía el funcionamiento de un prostíbulo bajo la cobertura legal de una sauna.