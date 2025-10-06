Begoña Gómez volverá a dar plantón al juez Peinado y no acudirá a su citación de hoy

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá en la tarde de este lunes a las 17:30 horas al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde estaba citada el juez Juan Carlos Peinado, que le investiga por cinco delitos de corrupción, en referencia a cuatro de ellos. El trámite procesal está encaminado a comunicar a la imputada que, si la pieza principal del caso llega a juicio, sería enjuiciada por un jurado popular.

En el auto de convocatoria del juez Peinado se citaba a Begoña para este lunes 6 de octubre a las 17:30 horas. El instructor remarcaba que los investigados debían «comparecer necesariamente asistidos de su Letrado». La literalidad de lo ordenado se tuvo en cuenta desde el momento de la citación ya que Gómez no se presentó en los Juzgados de Plaza Castilla en su última citación, alegando que le eximía una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995.

Todo apunta a que, como sucediera el pasado 27 de septiembre, será Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez y ex ministro del Interior, el que acudirá en lugar de la esposa de Sánchez. «La presencia del investigado no suele ser habitual en este tipo de actos. Ninguna irregularidad, no se pretendía ni tomarle declaración ni realizar ningún tipo de diligencia», informó Camacho tras la ausencia de Gómez.

La esposa de Pedro Sánchez está imputada por cinco delitos desde que se abriera la causa contra ella en abril de 2024. En esta ocasión, la citación del instructor del caso responde al presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. El pasado 24 de septiembre, el juez Peinado ya propuso enviar a juicio a Begoña Gómez ante un jurado popular por el quinto delito, de malversación de caudales públicos en relación con el nombramiento de Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa.

El juez Juan Carlos Peinado comunicó la «incoación de procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado» para los investigados Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, socio de la mujer de Pedro Sánchez, y Cristina Álvarez, «por un presunto delito de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo». En el auto, al que tuvo acceso OKDIARIO, también se detalla la convocatoria a comparecencia a los mencionados investigados, al Ministerio Fiscal y, en su caso, las demás partes personadas, para el 6 de octubre a las 17:30 horas.

Begoña será juzgada por un jurado popular por los cinco delitos por los que se encuentra investigada. De esta manera, la mujer del presidente del Gobierno irá a otro juicio con tribunal de jurado, después de haber sido propuesta el 24 de septiembre por un presunto delito de malversación de caudales públicos por el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Entonces, el juez Peinado planteó lo mismo para Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Ahora, el instructor ha hecho lo propio con un segundo juicio con tribunal del jurado para los otros cuatro delitos por los que se investiga a la pentaimputada mujer del presidente del Gobierno. Así las cosas, Gómez será juzgada por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.