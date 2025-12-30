Infantino promulga una serie de propuestas para cambiar las normas del fútbol

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha puesto encima de la mesa diferentes propuestas de cambio en las normas de juego. Lo ha hecho en su intervención en el World Sports Summit de Dubái, donde ha desgranado la situación actual del deporte que regula la organización que dirige. La más sonada ha vuelto a ser la conocida como ‘Ley Wenger’, que vendría a modificar casi por completo la norma del fuera de juego. Según la propuesta del ex técnico francés, el atacante debería adelantarse al completo a su defensor para incurrir en esta infracción. Infantino ha reconocido que se está valorando su implementación a futuro.

Como Jefe de Desarrollo Mundial de Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger ha sido el principal promotor de esta modificación de las reglas de juego. La International Football Asocciation Board (IFAB), encargada del reglamento del fútbol, llevará la ‘Ley Wenger’ a debate en su reunión anual del próximo mes de enero. Las recientes palabras de Infantino anticipan que podría aprobarse próximamente. «Consideremos la regla del fuera de juego, que ha evolucionado con los años y que exige que el atacante se sitúe detrás del defensor, en línea con él. Quizá en el futuro tenga que estar completamente por delante para estar fuera de juego», ha anunciado el presidente de la FIFA.

Una nueva norma que, de entrar en vigor, cambiaría por completo el fútbol. Su objetivo es potenciar el juego ofensivo, pero nada garantiza que no acabe derivando en defensas más conservadoras ante la dificultad de plantear la ‘trampa’ del fuera de juego. De aprobarse en 2026, podría entrar en vigor de cara a la temporada 2026/27. Pese a que Infantino haya dado un reciente impulso a este cambio en la norma del fuera de juego, todavía quedan varios pasos antes de implementación.

Infantino promete mejorar el VAR y la fluidez

La ‘Ley Wenger’ no ha sido el único tema que ha tratado Gianni Infantino en el World Sports Summit de Dubái. El máximo dirigente de la FIFA también ha hablado sobre las mejoras en el videoarbitraje. «Implementamos el VAR hace años (Mundial de 2018) para que el fútbol fuera más justo. Para dar al árbitro la oportunidad de corregir un error que millones de personas, en casa o incluso en el estadio, podrían haber visto», ha señalado. No es ningún secreto que esta tecnología tiene margen de mejora. Pierluigi Collina, jefe arbitral de la FIFA, ya señaló que se valora ampliar los supuestos de intervención del VAR para incluir los fallos en segundas tarjetas amarillas y córners.

Otro de las grandes batallas de la FIFA es mejorar la fluidez del juego, neutralizando las pérdidas de tiempo. Esta temporada ya se ha introducido una norma en esta dirección, castigando con córner en contra cuando el portero tarda más de ocho segundos en sacar con el balón en las manos. «Es importante que el juego fluya con fluidez, por lo que las interrupciones deben minimizarse», ha señalado Infantino. También se valora que, aquel jugador que sea atendido con motivo de una lesión -sin incluir al portero-, debe permanecer fuera del terreno de juego durante al menos dos minutos. Una norma que ya se probó en la última Copa Árabe, con buenos resultados.