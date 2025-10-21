Los tíos de Begoña Gómez, Conrado y Francisco Enrique Gómez Serrano, vivieron con el dinero de las prostíbulos que regentaban en Villa Oporto, una casa de 1.016 metros cuadrados y 6.250 de parcela. La finca contaba con piscina, pista de tenis propia y está ubicada en una de las mejores zonas de la sierra de Madrid.

La familia política de Pedro Sánchez ha vivido durante décadas de negocios de prostitución como saunas gays o locales en los que se ejercía la prostitución a través de la sociedad San Bernando 36 SL.

Gracias a estos negocios se lucraron económicamente y consiguieron adquirir distintas propiedades por toda España, de las que disfrutó Begoña Gómez y posteriormente Pedro Sánchez cuando se hicieron pareja hace más de 20 años.

Una de estas casas es la gran finca de Villa Oporto que adquirió a finales de los años 70 Francisco Enrique Gómez Serrano, el tío de Begoña Gómez, y en la que vivió su hermano Conrado, según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Conrado se llegó a empadronar allí.

La propiedad de Villa Olmo se ubica en La Berzosilla, una urbanización de Torrelodones (Madrid) plagada de mansiones y chalets de lujo. La casa de los Gómez Serrano tiene un amplio chalet, garaje y zonas ajardinadas entre pinares.

La familia de Begoña Gómez construyó en el jardín una piscina y zonas deportivas de uso propio. Villa Olmo está construida en hormigón armado y hierro, con cubierta de pizarra.

La actual esposa del presidente del Gobierno disfrutó de las zonas de recreo de esta finca desde que era pequeña. Actualmente, la propiedad sigue estando habitada y hay coches aparcados en su interior. La propiedad forma parte de la Asociación de Vecinos de La Berzosilla.

Compra del tío de Begoña Gómez

Francisco Enrique Gómez Serrano fue el encargado de comprar la finca de la familia Gómez. El tío político del presidente del Gobierno firmó las escrituras a pleno dominio y sus familiares pernoctaban y disfrutaban de la propiedad.

Enrique Gómez no la compró al contado, tuvo que solicitar una hipoteca que liquidaron en 2016 cuando Pedro Sánchez ya era secretario general del PSOE. Posteriormente, en 2020, la canceló cuando su sobrino político ya era presidente del Gobierno.

Los familiares políticos del presidente pagaron y mantuvieron esta finca durante años con el dinero de los prostíbulos que tenían activos en distintos lugares de España como Madrid o Segovia.

La familia de Begoña Gómez se lucró de clubs de señoritas, pese a que el PSOE de Pedro Sánchez ahora quiere abolir la prostitución con un proyecto de ley que marcará la hoja de ruta en este nuevo curso político.

La amplitud de Villa Olmo

Según los documentos del Registro de la Propiedad consultados por OKDIARIO, la propiedad comprada por los tíos de Begoña Gómez consiste en una parcela urbana de aproximadamente 6.250 metros cuadrados, sobre la cual se edificó un chalet que en el momento de su inscripción se encontraba en construcción.

«La vivienda se distribuye en tres plantas con una superficie total construida de aproximadamente 1.016 metros cuadrados: planta de sótano con 164 metros cuadrados destinada a bodega, garaje y trastero; planta baja con 404 metros cuadrados que incluye cuatro dormitorios, dos baños y diversas estancias de servicio; y planta primera con 447 metros cuadrados que alberga las zonas nobles como salón, comedor, cocina, biblioteca y dormitorio principal con baño», expone la nota simple de la propiedad.

Una casa millonaria

El patrimonio de la familia Gómez Serrano en inmuebles asciende hoy a cantidades millonarias. Sólo la casa de Villa Oporto cuesta en la actualidad entre 1.395.000 y 2.365.000 euros, según el portal inmobiliario Idealista.

Villa Oporto es una de las muchas propiedades que la familia Gómez compró gracias a los beneficios de los prostíbulos. Tal y como publicó OKDIARIO, la familia de la mujer del presidente también compró una casa de vacaciones en Mojácar (Almería) o un piso en Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios con mayor renta per cápita de España.