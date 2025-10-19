Sánchez apoyó a la patronal que amadrina Begoña Gómez 20 días después de patrocinar su cátedra

En mayo de 2021, Begoña Gómez se implicó personalmente en el nacimiento de una nueva patronal, Conpymes, diseñada para competir contra la CEOE y Cepyme. El apoyo insólito de la mujer del presidente del Gobierno resultó muy polémico. Gómez mantenía una estrecha relación con el presidente de Conpymes, José María Torres, a quien ha respaldado en otros eventos. En contrapartida, éste le correspondió patrocinando su cátedra de la Complutense. Ese patrocinio se cerró entre mayo y junio de 2022. Pocos días después, Torres fue recibido por el Gobierno, en concreto, por la entonces vicepresidenta Teresa Ribera. Por su parte, el propio Sánchez acudió a un evento de PIMEC, su patronal hermana, al que también asistió Torres.

Conpymes ha recibido un evidente respaldo por parte del Ejecutivo ante la CEOE y Cepyme, y Sánchez se ha dejado ver con Torres en varias ocasiones, como en mayo de este año, cuando le recibió en La Moncloa. Igualmente, el Gobierno ha impulsado a la patronal dándole entrada en entes de relevancia como el Consejo Estatal de la PYME y el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

«Estamos ante un hito histórico después de más de 45 años de democracia. Por primera vez se rompe el monopolio de CEOE-Cepyme como únicos interlocutores de las pymes y autónomos de nuestro país», celebró entonces Torres.

Nada tendría de particular si el empresario no tuviese una estrecha vinculación con Begoña Gómez y su cátedra. Porque, en paralelo a esa colaboración, su patronal ha ido adquiriendo una mayor visibilidad y trato por parte del Ejecutivo de Sánchez.

Apoyo de Gómez

Desde hace años, Torres y Begoña Gómez mantienen una estrecha relación, participando el empresario en actos de la cátedra y ella, en distintos eventos de la organización empresarial.

El 21 de mayo de 2021, la esposa de Pedro Sánchez amadrinó el nacimiento de Conpymes, acudiendo a su presentación, algo que fue muy cuestionado.

En su intervención, Gómez incluso reclamó la llegada de fondos UE -repartidos por el Gobierno de su marido- a las pequeñas y medianas empresas.

«Aquí las pymes tienen mucho que decir y tienen que recibir parte de los fondos Next Generation», se quejó la esposa del presidente socialista. Al acto acudió también la vicepresidenta Yolanda Díaz, dejando claro así el perfil ideológico de la nueva patronal.

Apenas dos meses antes, Torres ya había colaborado por primera vez con la cátedra, aportando 6.000 euros en becas a través de su empresa, Numintec. El segundo acuerdo llegó en 2022, ya firmado por Conpymes, la organización que preside y que había amadrinado Gómez.

Según se revela del análisis de los correos entre el ex vicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio y la asesora Cristina Álvarez, el 31 de mayo de ese año, Begoña Gómez remitió a Doadrio el documento del acuerdo con Conpymes para apoyar su cátedra. El convenio se cerró definitivamente el 7 de junio, cuando recibió el visto bueno del resto de patronos.

El 27 de junio, Pedro Sánchez acudió al acto de entrega de la 35 edición de los Premios PIMEC en Barcelona. El presidente del Gobierno se fotografió, entre otros, con José María Torres, el socio de su mujer. En su intervención, el socialista elogió el «diálogo» con las patronales. Este año, el Gobierno dio un impulso crucial a Conpymes, incluyéndola en el Consejo Estatal de la PYME.

El pasado 14 de mayo, Sánchez recibió a Torres en La Moncloa para abordar «los principales retos de la pequeña y mediana empresa en España, así como los avances en competitividad, o el impulso de la digitalización».