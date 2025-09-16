El tío político de Sánchez que pidió una indemnización por la licencia anulada militó en un partido ultra

Conrado Gómez Serrano, tío político del presidente Pedro Sánchez y socio en el negocio de prostíbulos familiares, se afilió al partido ultraderechista Fuerza Nueva el 7 de junio de 1979. Los documentos publicados por OKDIARIO revelan que el familiar directo de Begoña Gómez, quien posteriormente solicitó una indemnización por la anulación de una licencia municipal, militó activamente en la formación postfranquista liderada por Blas Piñar durante la Transición democrática española. Con los ingentes beneficios de la prostitución Pedro Sánchez y Begoña Gómez consiguieron varias viviendas.

La ficha de afiliación, firmada y recibida en la sede del partido el 4 de julio de 1979, muestra el compromiso ideológico del familiar del actual presidente del Gobierno. Conrado Gómez Serrano declaró trabajar como «industrial» y se comprometió «a abonar una cuota mensual de mil pesetas que pagará trimestralmente».

El documento de solicitud de ingreso revela la identificación plena del tío político de Sánchez con el ideario ultraderechista. La ficha incluye 100 pesetas para los gastos de inscripción, carné y ejemplar de la declaración programática del partido y dos fotos de carné.

En la firma del formulario, Conrado Gómez se obligó a realizar cuanto sea posible para la defensa y difusión de su ideario. También prometió mantener el mayor espíritu de disciplina y camaradería con la formación de extrema derecha.

Esta militancia resultó estratégicamente útil para los negocios familiares. La presencia en Fuerza Nueva le pudo resultar útil a éste en beneficio de sus negocios: saunas de orientación tanto heterosexual como homosexual, según los documentos consultados.

Además, sus contactos políticos facilitaron que el ultraderechista legalizara las saunas en 1982 en el Ayuntamiento de Madrid. Conrado contactó con Miguel Bernad, entonces técnico municipal y hoy líder de Manos Limpias, para agilizar el expediente de una de sus saunas prostíbulo. Los contactos políticos resultaron decisivos cuando la oficina de licencias estaba colapsada y el caso de la Sauna Adán acumulaba polvo en un cajón.

Con los rendimientos económicos de la red de locales, el suegro de Sánchez compró la nada modesta casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en la que el hoy presidente vivió con su mujer y sus hijas antes de instalarse en La Moncloa.

Conrado Gómez posteriormente ocupó cargos directivos en las sociedades gestoras del negocio familiar. Fue administrador y apoderado respectivamente de RE 121 SL. y de San Bernardo 36 SL, dos de las sociedades gestoras de las saunas de los Gómez Serrano».

Paradoja política

La militancia ultraderechista del tío político contrasta con las declaraciones posteriores de Pedro Sánchez contra Fuerza Nueva. En al menos dos ocasiones, el presidente ha comparado de forma peyorativa a Vox con el partido en el que militó su tío político. Eso sí, sin desvelar tal vínculo familiar.

Durante la campaña electoral de abril de 2019, Sánchez declaró: «¿Pero, qué de nuevo tienen? ¡Si ya estaba Blas Piñar y Fuerza Nueva!». En marzo de 2023, durante una moción de censura, volvió a mencionar despectivamente a «los sucesores de Blas Piñar».

La colaboración entre la familia y Miguel Bernad terminó de forma abrupta. Bernad reunió informaciones de prensa sobre los tejemanejes de la hija del que fuera su amigo y las ha llevado a los tribunales con éxito. En concreto, el juez Juan Carlos Peinado mantiene imputada por cinco delitos a la primera dama desde hace más de un año.

Cronología delictiva histórica

Los antecedentes judiciales de estos establecimientos documentados por OKDIARIO se extienden a lo largo de décadas con un patrón sistemático: