Miguel Bernad (Manos Limpias): «Con las pruebas que hemos aportado, Sánchez no llega a julio»

Miguel Bernad (Bilbao, 1942) fue letrado del Ayuntamiento de Madrid por oposición al Cuerpo Técnico Jurídico, director de personal y asesor del concejal Ángel Matanzo (PP). Formó parte del sindicato de Fuerza Nueva, que se llamaba Fuerza Nacional del Trabajo y que obtuvo 11 delegados en el Ayuntamiento de Madrid siendo alcalde Enrique Tierno Galván. Más tarde, fue secretario general del Frente Nacional hasta que el partido se disolvió en 1993, y en 1995 fundó Manos Limpias. Bernad ha analizado en una entrevista con OKDIARIO la denuncia a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

PREGUNTA.- ¿Qué opinión tiene de todo el numerito que ha montado Sánchez para salir indemne del escándalo del presunto tráfico de influencias de su mujer?

RESPUESTA.- El comportamiento de Pedro Sánchez, como mínimo, lo califico de irresponsable. Ningún presidente de gobierno de la Unión Europea en una situación similar hubiera actuado de esa manera tan irresponsable. Un presidente de gobierno de cualquier país de la Unión Europea hubiera ido al presidente de la República y/o al jefe del Estado, en este caso el rey Felipe VI, y en ese mismo momento hubiera presentado su dimisión. Hemos aportado una documentación que son documentos probatorios de que Begoña Gómez ha estado inmersa como seguidora en un claro y manifiesto tráfico de influencias.

P.- ¿Qué nos puede avanzar de esas nuevas pruebas presentadas?

R.- El avance en principio es que el viernes pasado ya aportamos los cuatro contratos obtenidos por intermediación directa y definitiva de la denunciada Begoña Gómez, los cuatro contratos concedidos ilegalmente a Carlos Barrabés, saltándose todos los requisitos de la licitación. La licitación de Carlos Barrabés en estos cuatro contratos concedidos por Red.es no reunía los requisitos. Y también hemos aportado las pruebas del rescate por importe de 600 millones a una aerolínea. Bajo mi punto de vista, está fijada ya la fecha en la que el presidente del Gobierno tendrá que dimitir.

P.- En OKDIARIO hemos sacado noticias de la relación de usted con el suegro de Pedro Sánchez…

R.- Yo entonces era el secretario general del sindicato Fuerza Nacional de Trabajo, que era el sindicato de Fuerza Nueva y, como me conocían, me dijeron que un amigo tenía una serie de locales de ocio en el centro de Madrid y que no tenían licencias, pero que había policías locales que se estaban aprovechando. Entonces conseguí que el trámite de las licencias fuese más rápido para que esos policías no siguieran haciendo lo mismo.

P.- ¿Estamos cada vez más cerca de un régimen chavista?

R.- Sin duda. Totalmente.

P.- ¿Qué le parece que se quiera controlar la libertad de prensa?

R.- Yo aplico el refrán castellano que dice dime de qué presumes y te diré qué careces. Me parece algo inaudito que voces críticas y discrepantes de determinados medios de comunicación tengan una respuesta. Totalmente. Desde mi punto de vista, Pedro Sánchez se ha convertido en encubridor y cooperador necesario de los negocios presuntamente ilícitos de la denunciada, Begoña Gómez.