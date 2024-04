El suegro de Sánchez se sirvió de sus contactos en Fuerza Nueva para regularizar sus prostíbulos

El suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, se sirvió del líder del sindicato de Fuerza Nueva, Miguel Bernad (hoy líder de Manos Limpias) para regularizar sus prostíbulos. El presidente del Gobierno se ha tomado cinco días para decidir si merece la pena seguir al frente del Gobierno de España con tal de frenar a la derecha del PP y Vox. Sin embargo, no hace muchos años su familia política no tenía problemas en hacer tratos con dirigentes de partidos ultraconservadores para legalizar sus negocios de prostíbulos enmascaradas en saunas.

Hoy han cambiado las tornas y Bernad no ha tenido piedad. Ha reunido informaciones de prensa contra la hija del que fuera su amigo y las ha llevado a los tribunales con éxito. Por reparto, el caso ha caído en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid y el veterano magistrado Juan Carlos Peinado ha iniciado las primeras diligencias declarando la causa secreta. Bernad no espera ninguna llamada. Tras impulsar la acusación contra la infanta Cristina, nada le hará cambiar de parecer. Ni su familia, que le dice que frene, le hace girar de criterio. Quiere limpiar de corrupción el poder y los negocios privados que ha hecho Begoña Gómez desde el Palacio de La Moncloa han desembocado en esta causa judicial.

Lo cierto es que Sabiniano Gómez, que compró dos viviendas familiares con el dinero de los prostíbulos, llamó a dirigentes de Fuerza Nueva infiltrados en puestos clave de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid para imprimir velocidad a la tramitación de su expediente. En la Junta Municipal del distrito Centro la oficina de licencias estaba colapsada y el caso de la Sauna Adán acumulaba polvo en un cajón. El padre de Begoña Gómez, hoy investigada por un juez de Plaza Castilla, llamó a colaboradores de Blas Piñar que, a su vez, le pusieron en contacto con Miguel Bernad. Tras estudiar el caso y considerando que era legal tramitar la autorización municipal, presionó para dar visto bueno al negocio, tal como informó Esdiario.

Muchas otras denuncias que ha interpuesto han quedado en nada, pero a sus 82 años vive para esto. Le acusaron de ser un extorsionador. Se sentó con empresarios que le plantearon retirar la acusación a la hija del Rey Juan Carlos. Bernad redactó un informe en el que barajó aceptar siempre y cuando la ex mujer de Iñaki Urdangarin aceptara la culpabilidad y ambos devolviera el dinero desviado. Sin embargo, eso no ocurrió. Pasó varios meses en la cárcel acusado de un enriquecimiento que no se demostró al chequear sus cuentas bancarias. Junto a Luis Pineda, líder de la asociación de consumidores Ausbanc, fue condenado por la Audiencia Nacional pero el Tribunal Supremo le ha absuelto en marzo de 2024. El Alto Tribunal reprochó la ética de alguna de sus prácticas pero no vio delito y retiró la condena. Bernad está preparado para una última batalla.

Entrada a la Sauna Adán, en la calle San Bernardo, en el año 2011.

Medalla franquista

Es un letrado del Ayuntamiento de Madrid jubilado. Trabajó con varios gobiernos y fue asesor del concejal Ángel Matanzo. También entró en política de la mano de Blas Piñar. Bernad fue en las listas del Frente Nacional para las elecciones al Parlamento Europeo de 1987 y de 1989. Además, fue secretario general de ese espacio político hasta que el partido heredero de Fuerza Nueva se disolvió en 1993. Tras varios fracasos electorales, Bernad registró otro partido, Derecha Española, que aún hoy sigue activo en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

En esas mismas fechas, en mayo de 1995, Bernad fundó el sindicato Manos Limpias. Esa organización compartió sede con otro sindicato, Fuerza Nacional del Trabajo (FNT), ligado a Fuerza Nueva. En diciembre de 2011 fue condecorado con el título de Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco, según dijeron gracias a «sus servicios en defensa de los ideales del Movimiento».