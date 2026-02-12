Todos los perros huelen el trasero de los demás, pero no es para jugar: hay un motivo mucho más profundo

Cuando dos perros se cruzan, el saludo suele ser claro: se acercan y se olfatean. Para muchas personas este comportamiento puede resultar extraño o incómodo, pero para ellos es una forma básica y necesaria de comunicarse y reconocerse desde el primer momento.

No es un juego ni una costumbre aprendida. Se trata de un sistema de comunicación complejo, basado en la química, la biología y la evolución.

Comprender por qué los perros huelen el trasero de otros ayuda a entender mejor cómo interpretan su entorno y cómo se relacionan entre sí.

Por qué los perros huelen el trasero de otros perros al saludarse

Según informa SrPerro, el saludo olfativo es, para los perros, el equivalente a una presentación formal. La zona anal concentra información clave gracias a las glándulas anales, que liberan sustancias químicas únicas en cada individuo. Al olfatear esa área, el perro obtiene datos inmediatos sobre el otro animal sin necesidad de interacción prolongada.

Este comportamiento no es aleatorio ni cultural. Está programado biológicamente y aparece desde edades tempranas, incluso en perros que no han tenido un aprendizaje social complejo.

El olfato canino: la clave para entender el comportamiento de los perros

El olfato es el sentido dominante en los perros. Mientras los humanos dependen principalmente de la vista, los perros interpretan la realidad a través de los olores. Su sistema olfativo es extraordinariamente preciso y les permite identificar componentes químicos en concentraciones mínimas.

Gracias a esta capacidad, un perro puede diferenciar individuos, reconocer si ya se han encontrado antes y detectar cambios fisiológicos en otros animales. Esta información es crucial para decidir cómo interactuar: acercarse, mantener distancia o mostrar cautela.

Qué información obtienen los perros cuando se huelen el trasero

Cuando un perro olfatea a otro, está accediendo a una base de datos biológica. Ésta es la información que pueden detectar:

El sexo y la edad aproximada.

El estado hormonal y reproductivo.

El nivel de estrés o excitación.

Señales relacionadas con la salud.

Datos sobre su dieta reciente.

Según explica la BBC, este intercambio químico permite a los perros «leerse» entre sí sin conflicto y con gran eficiencia.

La comunicación química entre perros y el órgano de Jacobson

Además del olfato convencional, los perros cuentan con el órgano vomeronasal o de Jacobson, especializado en detectar feromonas. Este sistema procesa señales químicas que no pasan por el mismo circuito cerebral que los olores comunes, lo que permite respuestas rápidas e instintivas.

Gracias a este mecanismo, los perros pueden interpretar información social sin necesidad de contacto visual ni vocalizaciones, algo especialmente útil en entornos abiertos o con presencia de desconocidos.

Por qué no conviene impedir que los perros se huelan entre ellos

Desde la perspectiva humana, este comportamiento puede resultar incómodo, pero interrumpirlo de forma sistemática puede generar tensión entre perros. El olfateo inicial ayuda a reducir conflictos y a establecer límites claros desde el primer contacto.

Salvo que exista una situación de riesgo, permitir este ritual favorece interacciones más equilibradas y respetuosas entre animales. Que los perros huelan el trasero de otros es una herramienta de comunicación sofisticada que ha garantizado la supervivencia y la organización social de la especie.