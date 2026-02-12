El Govern balear intentará consensuar «sin prisas» los cambios en la ecotasa que reclaman los hoteleros

El Govern de Marga Prohens se tomará con calma las reivindicaciones manifestadas este miércoles por los hoteleros y la patronal CAEB, encaminadas a una revisión de la gestión y la recaudación de la ecotasa que se aplica a los viajeros en los alojamientos turísticos de Baleares.

El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, ya explicó ayer a los agentes sociales y económicos en la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad que el Govern buscará puntos de encuentro ante las reclamaciones empresariales que, además, están en contra de la subida de la ecotasa. La consellera de Diálogo Social, Catalina Cabrer, se manifestó en la misma línea.

Fuentes de la Conselleria de Turismo han adelantado este jueves a OKBALEARES que el Ejecutivo autonómico no renuncia a modificar al alza las tarifas de la ecotasa pero que «el asunto es suficientemente importante como para tratarlo con prisas».

La patronal hotelera ha reivindicado la necesidad de un replanteamiento general de la tasa, desde el funcionamiento de la Comisión del ITS -la ecotasa-, la redistribución de la recaudación, la asignación de los recursos y la priorización de las actuaciones.

Además, ha demandado mayor transparencia, agilidad y votación individual de los proyectos que concurren a las convocatorias.

La patronal hotelera, que ha participado desde el inicio en las Mesas del Pacto por la Sostenibilidad, considera que «existe la necesidad de ser coherentes y alinear las reivindicaciones sobre la gestión del impuesto con la agenda para la transformación de Baleares y no adoptar medidas de forma inconexa».

Para la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), de las intervenciones de los asistentes se desprende una voluntad común de mejorar la gestión de los flujos, pero han insistido en que la propuesta planteada de subir el ITS no servirá en absoluto para este fin. «Ya los hemos reiterado en muchas ocasiones, y los hechos lo demuestran. Si queremos incidir sobre la demanda, hay que actuar sobre la oferta», han añadido.