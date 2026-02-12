La juez propone juzgar al ex diputado socialista ‘Tito Berni’ por seis delitos de corrupción

La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Farizo, ha concluido la fase de instrucción de la pieza principal del caso Mediador con un total de 23 personas investigadas propuestas para juicio, entre ellas el ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, acusado de seis delitos de corrupción.

Este caso se refiere a una red canaria de corruptelas para amañar contratos públicos. El auto judicial, hecho público este jueves y que abre la vía para la apertura del juicio oral, considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Administración Pública, estafa, falsedad, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

En concreto, además del Tito Berni, son acusados Marco Antonio Navarro, conocido como El Mediadior, el ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa y otras diez personas más, a los que se les investiga por los presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, contra la administración pública, estafa y falsedad.

En un segundo bloque se investiga también al ex viceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias Álvaro de la Bárcena, el ex director general de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias José Domingo Fernández y otras cuatro personas más por presunta prevaricación, tráfico de influencias, contra la administración pública o malversación de caudales públicos.

Asimismo, en un tercer bloque se investiga a Navarro Tacoronte y otras cinco personas por blanqueo de capitales e igualmente hay otra persona investigada por un presunto delito contra la hacienda pública.

Una primera pieza del caso Mediador ya se juzgó hace algunas semanas en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el tribunal de jurado declaró culpables al general Espinosa, Navarro Tacoronte y el empresario Antonio Bautista por un delito de cohecho vinculado a sobornos para conseguir contratos de placas solares.

Cabe recordar que la trama del Tito Berni, que operó fundamentalmente en los años 2020 y 2021, operó coincidiendo con la presidencia de Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en el Gobierno de Canarias. También actuó en dependencias del Congreso de los Diputados y en restaurantes y burdeles.

Con prostitutas y drogas

En los teléfonos móviles de algunos de estos imputados se encontraron pruebas del uso de ingentes cantidades de dinero en metálico por parte de la trama para pagar las juergas con drogas y prostitutas, que se celebraban en Madrid y Canarias. Y no sólo eso: la trama hacía casting de prostitutas para sus juergas como demostraron las fotografías encontradas en los teléfonos de Taishet Fuentes Gutiérrez, ex director general de Ganadería de Canarias y sobrino del diputado Fuentes Curbelo, Tito Berni, y de Antonio Navarro, el Mediador. «Tráeme las tres mejores que tengas», le llegó a decir El Mediador a Fuentes Gutiérrez.

En muchas de esas imágenes aparecen los tres, y en otras salen las prostitutas acompañadas de empresarios investigados. Para costear todos los gastos derivados de estas juergas, la trama de Tito Berni debió manejar grandes cantidades de dinero en efectivo con los que pagaban drogas, restaurantes y a las prostitutas. Ese dinero se obtenía del pago de las mordidas de 5.000 euros al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, una especie de peaje o portazgo obligatorio de los empresarios para obtener los favores políticos, según apuntaron los investigadores.