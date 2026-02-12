El corto ‘Angoixa’ se estrena en la Sección Oficial del Festival de Málaga.

El cortometraje Angoixa, dirigido por Daniel Ibáñez junto a Andreu Fullana (BIAM Audiovisual), celebrará su estreno en la Sección Oficial del Festival de Málaga, uno de los certámenes más destacados del panorama cinematográfico español. Este hito supone un importante reconocimiento para una producción profundamente arraigada en Menorca.

Rodado en Ca S’Avia, una casa típica de Ciutadella, Angoixa convierte a Menorca en escenario y alma de la historia. La arquitectura tradicional y el entorno de la isla no solo sirven como telón de fondo, sino que forman parte esencial del relato, reforzando su identidad cultural, explica la producción en un comunicado.

El proyecto cuenta con el apoyo institucional del Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), de la Menorca Film Commission, de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, del Consell Insular de Menorca y del Ajuntament de Ferreries.

Angoixa narra el reencuentro de dos hermanas, Joana y María, en el día más importante de las fiestas tradicionales del municipio. Las actrices Eva Rubio y Zoe Bonafonte dan vida a las protagonistas, construyendo un intenso retrato emocional donde afloran tensiones, envidias y confrontaciones familiares. La historia permite al espectador adentrarse en «la cultura de la isla, el arraigo a la tierra y la influencia de la migración en los vínculos familiares».

El guion está firmado por Andreu Fullana, Carmen Vidal, Gabriel Fuentes y Eva Rubio.

El corto se está filmando en plano secuencia y a tiempo real, aprovechando la arquitectura de Ca S’Avia, lo que permite mostrar la vida cotidiana en Menorca de manera auténtica. Esta propuesta técnica aporta una narrativa inmersiva y un lenguaje visual innovador que refleja la riqueza cultural de la isla.

El productor Andreu Fullana asegura que están «muy contentos de trabajar en Menorca con talento local y nacional. Rodar aquí es un paraíso que potencia la producción y la calidad del proyecto».

Por su parte, el director Daniel Ibáñez, afirma que «Angoixa nace de la obsesión por lo familiar y todo lo que de él emana: lazos, dependencias, amores de ida y vuelta… Exploramos el anhelo de lo que fue y no será jamás, a través de dos hermanas en una circunstancia inusual».

El proyecto cuenta con seis productoras: BIAM Audiovisual, Blend Studios, Astronaut Films, Pegatum Transmedia, Ergo Sum Films y LA78 Films. Desde finales de septiembre, el corto está rondando por festivales a la espera de sus primeras selecciones oficiales. Además, Angoixa cuenta con el apoyo del ICIB a la Promoción Exterior de Proyectos Audiovisuales de 2025.

Su estreno en la Sección Oficial del Festival de Málaga marca el inicio de su recorrido por festivales, consolidando a Angoixa como una de las propuestas emergentes del panorama audiovisual balear con proyección nacional.