Palmarés del Festival de Málaga 2025: ‘Sorda’ se lleva la Biznaga de Oro

El Festival de Cine de Málaga 2025 cierra su etapa un año más, coronando a varias producciones nacionales que han dejado con un gran sabor de boca tanto a los asistentes, como a la prensa especializada patria. Una 28.ª edición en la que Sorda de Eva Libertad se ha llevado cinco galardones. Entre ellos la Biznaga de Oro, el gran premio del certamen. Pero a diferencia de otras ocasiones, el reconocimiento crítico y académico a esta ópera prima no debería sorprendernos. Pues el trabajo de Libertad venía de brillar en el Festival Internacional de Berlín, donde consiguió el Premio del público en la Sección Panorama.

Una historia que nace del trabajo homónimo en forma de cortometraje que en 2023 estuvo nominado en su categoría. Ahora esta salto profesional con su debut coloca a la murciana a la altura de otras prometedoras e incipientes cineastas, como Alauda Ruiz de Azúa o Sandra Romero y la coloca muy seriamente para tener un cupo en los próximos Goya 2026, dentro de la categoría de mejor dirección novel. Aparte del gran premio, Sorda ha logrado las consideraciones a mejor actor para Álvaro Cervantes (ex aequo con Mario Casas), mejor actriz para Miriam Garlo (ex aequo con Ángela Cervantes) y el Premio del Público.

¿De qué trata ‘Sorda’?

La sinopsis de la ganadora del Festival de Cine de Málaga es la siguiente: «Ángela, una mujer sorda, va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y lleva a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella».

Además de Garlo y Cervantes, el largometraje cuenta con la presencia de Elena Irureta (Patria) y Joaquín Notario (Julieta) en el elenco principal. La maternidad ha sido uno de los grandes temas de las narrativas españolas en los últimos años, con ejemplos tan brillantes como Cinco lobitos (2022), Madres paralelas (2021), La maternal (2022), Mamífera (2024) o Salve María (2024). Garlo ha hecho historia en el certamen al convertirse en la primera actriz sorda que logra ganar la primera Biznaga de Plata interpretativa. Sorda llegará a los cines españoles dentro de muy poco, concretamente el próximo 4 de abril.

Palmarés Festival de Málaga 2025

Sección oficial

Biznaga de Oro a Mejor película española: Sorda de Eva Libertad

de Eva Libertad Biznaga de Oro a Mejor película iberoamericana: El ladrón de perros de Vinko Tomicic

de Vinko Tomicic Biznaga de Plata a Mejor dirección: Belén Funes por Los Tortuga

Belén Funes por Biznaga de Plata a Mejor interpretación femenina (ex aequo): Ángela Cervantes por La furia y Miriam Garlo por Sorda

Ángela Cervantes por y Miriam Garlo por Biznaga de Plata a Mejor interpretación masculina (ex aequo) : Mario Casas por Muy lejos y Álvaro Cervantes por Sorda

Biznaga de Plata a Mejor interpretación femenina de reparto: María Elena Pérez por Perros

María Elena Pérez por Biznaga de Plata a Mejor interpretación masculina de reparto: Álex Monner por La furia

Álex Monner por Biznaga de Plata a Mejor guion: Los Tortuga de Belén Funes y Marçal Cebrian

de Belén Funes y Marçal Cebrian Biznaga de Plata Premio del Público: Sorda de Eva Libertad

de Eva Libertad Biznaga de Plata Premio especial del jurado: Los Tortuga de Belén Funes

de Belén Funes Biznaga de Plata a Mejor música: Filipe Raposo por Lo que queda de ti

Filipe Raposo por Biznaga de Plata a Mejor fotografía: Alván Prado por Sugar Island

Alván Prado por Biznaga de Plata a Mejor montaje: Didac Palou y Tomás López por La furia

Didac Palou y Tomás López por Biznaga de Plata Premio especial del Jurado de la crítica: Muy lejos de Gerard Oms

de Gerard Oms Biznaga de Plata a Mejor documental: Salvaxe salvaxe de Emilio Fonseca

Sección cortometraje

Biznaga de Plata Mejor cortometraje de ficción: Discordia de Álvaro Amate

de Álvaro Amate Biznaga de Plata Mejor cortometraje documental: Recuerdos para el que por mí pregunte de Fernando Vílchez

