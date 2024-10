‘Querer’: la miniserie sobre el consentimiento sexual que debería ver todo el mundo

Crítica de Querer, miniserie de cuatro capítulos que se ha estrenado en Movistar + y que habla del consentimiento sexual dentro del matrimonio. Posiblemente, sea una de las mejores ficciones españolas del año y debería ser de visionado obligatorio para todo el mundo. No es un artefacto feminista o político, es una obra que reflexiona y abre un debate. Nada aquí es obvio ni está subrayado. Alauda Ruiz de Azúa, ganadora del Goya a la mejor dirección novel por Cinco Lobitos, lleva el timón de una trama costumbrista, tensa y adictiva. Nagore Aranburu (Irati, Intimidad, Loreak), Pedro Casablanc (B, la película), Miguel Bernardeau (1899, Élite), Iván Pellicer (Paraíso) y Loreto Mauleón (Los renglones torcidos de Dios, Patria) son los principales protagonistas de un producto impecable. La trama es tan directa como compleja: una mujer denuncia a su marido tras 30 años de matrimonio por abuso sexual. Nunca la ha agredido y ella nunca ha dicho «no», por lo que nadie la cree, ni siquiera sus hijos.

Trama y datos de producción

Tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo: conocer la verdad.

Querer, la primera serie de televisión que dirige Alauda Ruiz de Azúa, se estrenó en Movistar Plus+ el 17 de octubre con el primer episodio. Cada jueves, un nuevo capítulo hasta completar los cuatro.

La serie está protagonizada por Nagore Aranburu (Irati, Intimidad, Loreak), Pedro Casablanc (B, la película), Miguel Bernardeau (1899, Élite), Iván Pellicer (Paraíso) y Loreto Mauleón (Los renglones torcidos de Dios, Patria).

Considerada una de las directoras españolas de mayor proyección actual tras alzarse con el Goya a la Mejor Dirección Novel por Cinco Lobitos (película ganadora de tres premios Goya), Alauda Ruiz de Azúa firma, junto a Eduard Sola y Júlia de Paz los guiones de los cuatro episodios que conforman la serie.

Una verdad ambigua

Ver Querer es una experiencia sensorial y emocional como pocas se han visto últimamente en la industria española. Con una dirección de actores basada en el naturalismo más extremo, la de Alauda Ruiz de Azúa es una historia de silencios, los diálogos son contados y muy bien escritos, transmiten verdad y no sobrecargan las intenciones de la trama.

Lo mejor de Querer es la ambigüedad de su propuesta. Nunca se cae en el discurso panfletario. La cámara observa, ni juzga ni sentencia, sólo acompaña. En esto reside el juego con el espectador, que va cuestionando sus propias creencias. Pero ojo, no confundir autoría con lentitud o ejercicio experimental. Aquí hay tensión (mucha), desasosiego e interés por lo que va a ocurrir a continuación.

Aunque hay escenas difícilísimas de planificar en cuanto a emociones se refiere, Ruiz de Azúa se ayuda de unos actores insuperables. Nagore Aranburu hace un trabajo más allá de lo soberbio. Su contención no le impide transmitir mil aristas emocionales. A ella le acompaña un imperdible dentro de nuestra industria, Pedro Casablanc, el eterno villano del cine español que aquí se la juega con un personaje alejado de clichés. Es su interpretación lo que nos hace dudar todo el tiempo sobre lo que está ocurriendo. ¿Es un maltratador despiadado, una víctima o alguien incapaz de aceptar que su vida es un equívoco constante? Por su parte, Miguel Bernardeau e Iván Pellicer demuestran una profesionalidad y un talento dignos de aplaudir.

Querer, aquí, no equivale a amar, sino a consentir. ¿Cómo voy a saber lo que quieres si no me lo dices? ¿Tenemos que estar siempre preparados para leer entre líneas y adivinar lo que el otro desea? ¿Somos culpables si desconocemos el delito que hemos cometido o si nunca nos han enseñado otra cosa? Querer no intentan adoctrinar, sólo plantea interrogantes. Eso es lo que hace el arte.