Miguel Bernardeau borda un excepcional ‘Zorro’ que cabalga hacia el éxito en audiencia

Ya se ha estrenado, tanto en Amazon Prime Video como en La 1 de TVE, El Zorro, un éxito que puede cambiar muchas cosas de nuestra ficción. Y es que, mientras que casi todas nuestras series apuestan por lo adulto o por públicos más concretos, la nueva producción de Secuoya recupera algo tan sencillo como difícil de hacer: el entretenimiento familiar. De ahí que las nuevas aventuras del héroe mexicano se acerquen a productos tan emblemáticos como Águila Roja. Es un producto para todos los públicos. De ahí el éxito que ha tenido tanto en la plataforma de Amazon como en su estreno en TVE el domingo 28 de enero.

Televisión familiar

El Zorro demuestra que, a veces, hay que regresar a modelos antiguos para acertar. En una época en la que hay una competencia brutal y en la que el consumo se ha fraccionado de tal manera que han quedado en desuso costumbres como la de ver la pequeña pantalla en familia, es arriesgado lanzar propuestas para todas las edades. Así pues, es refrescante ver que el domingo 28 de enero, un 12.8% de la audiencia ( 1.478.000 espectadores ) hicieron líder de la noche al nuevo Zorro con el estreno de sus tres primeros episodios.

Unos datos que demuestran muchas cosas: la primera es que, La 1 de TVE, tiene , en los domingos, el mejor escaparate para emitir sus series (La ley del mar también triunfó la semana anterior). En segundo lugar, estrenar en abierto una serie que se podía ver en Amazon pocos días antes es una buena estrategia, no como hacen en otras cadenas, que dejan de pasar meses desde el estreno en streaming.

Pero, además de en TVE, El Zorro lleva triunfando en la plataforma desde el jueves 25, y esto se debe a que es un producto honesto, que regresa al modelo tradicional del género de aventuras y a un personaje conocido por todos pero con un toque renovado que le sienta de maravilla. Desde que en 1919, Johnston McCulley crease a este justiciero mexicano que defendía a los desfavorecidos frente a los poderosos colonialistas, el espadachín del antifaz negro ha tenido multitud de adapataciones; la más internacional, sin duda, la que protagonizó Antonio Banderas para el cine en 1998. La ficción que nos ocupa, creada y escrita por Carlos Portela, se centra en los orígenes del héroe pero le da un giro interesante.

Polémica solucionada

Muchos fueron los que, antes de ver la serie, se quejaron del ‘blanqueamiento’ de una figura tan icónica como el Zorro, ya que, en esta ocasión, le interpreta un rubio de ojos claros, Miguel Bernardeau. De hecho, en la serie, Diego de la Vega llega de España, por lo que podría representar a la ya quemada figura del salvador blanco. Pero El Zorro (la nueva serie) utiliza esta circunstancia a su favor, haciendo que la figura del justiciero sea una especie de herencia mística.

La serie comienza (alerta Spoiler) con la muerte de Alejandro de la Vega, padre del protagonista, y del mismísimo Zorro. Sí, sí, al héroe se lo cargan a los cinco minutos pero hay truco ya que, cada vez que muere un Zorro, su espíritu ‘renace’ (por así decirlo) en otra persona. Y aquí llega lo mejor de la trama ya que una indígena, hermana del forajido recién asesinado, reclama su derecho a ser la nueva defensora de su pueblo, lo que la convierte en una nueva rival de Diego de la Vega y en figura clave para diversificar la serie y respetar los orígenes del personaje. Una salida narrativa tan ética como acertada, puesto que es lo más interesante de la serie.

Honestidad ante todo

Por lo demás, El Zorro es un producto honesto. No hay dobleces, ni sutilezas. Sus responsables sólo tienen como meta el entretener. Tiene de todo: acción, aventuras, personajes entrañables (Ese bernardo interpretado por Paco Tous es irresistible) y otros carismático (la trama femenina entre Lucía (Elia Galera) e Irina Ivanova (Ana Layevska) es de una ironía y una ‘mala leche’ muy disfrutables). La producción de Secuoya es impecable. El Zorro está construido como un cómic, con un montaje ágil y unos planos pretendidamente artificiales. No es un producto que vaya a cambiar la historia de nuestra ficción, ni apto para paladares snobs pero si quieres ver una ficción de carácter evasivo, con gente guapa y muchos giros de guión, esta es tu serie. Cierto es que los tiempos modernos (empoderamiento femenino, diversidad racial, etc) chocan con la época que enmarca a El Zorro pero si el Velvet se ‘olvidaban’ de la situación política española en los años 60, tampoco hay mucho que reprochar. La ficción no tiene por qué respetar la historia.

Mención aparte merece Miguel Bernardeau, quien hace una labor excepcional tanto interpretativa como físicamente. Lo mejor es que no intenta imitar a nadie. Su Diego de la Vega es distinto al que vimos interpretado por Antonio Banderas y eso es un plus para la serie producida por Secuoya. Le secundan Renata Notni, Dalia Xiuhcoatl, Emiliano Zurita, Andrés Almeida, Cuauhtli Jiménez, Elia Galera, Paco Tous, Rodolfo Sancho, Cristo Fernández, Francisco Reyes, Luis Tosar, Ana Layevska y Cecilia Suárez. Todos correctos en sus papeles.

Un dato curioso. ¿Por qué los capítulos de El Zorro emitidos por Amazon el jueves 25 de enero, lucen diferentes a los que se pueden ver días después y a la copia que se emitió en TVE? El cambio en fotografía y sonido es llamativo. Suponemos que se trata de algún tipo de error de la plataforma a la hora de copiar los datos. Que lo aclaren.