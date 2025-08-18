Esta comedia española fracasó en cines y ahora triunfa en Prime Video: actores de lujo y risas aseguradas

El cine patrio está teniendo unos grandes números últimamente en la plataforma de streaming de Amazon. Hace algunas semanas, Un funeral de locos aterrizaba en el catálogo del servicio de transmisión de Jeff Bezos, tras una senda victoriosa en salas recaudando casi tres millones de euros en la taquilla nacional. Sin embargo e independientemente del triunfo en el box office de la cartelera, hoy la comedia española que reina en Prime Video fue un auténtico fracaso comercial que ahora ha logrado una segunda oportunidad en el agradecido y accesible mercado online. Nos referimos a Votemos, la historia de una reunión de vecinos que se desarrolla en un único escenario, aupada gracias a las interpretaciones de un reparto de lujo.

En Votemos, Santiago Requejo adapta la obra de teatro que escribió originalmente junto a Javier Lorenzo y Raúl Barranco y que ya materializó en el cortometraje Votamos, nominado en su categoría a los Goya de 2022. Aunque más allá de esta pequeña victoria en el streaming, Requejo no tiene todavía una gran trayectoria como realizador de largometrajes. En 2019 firmó @buelos, su ópera prima. Después, un lustro más tarde estrenó No puedo vivir sin ti. Con Votemos ha encontrado la validación de la crítica, pero aún no ha cosechado buenos resultados en el patio de butacas. Pues a esta comedia española que en estos instantes es completamente viral en Prime no le fue nada bien en la recaudación. La cinta terminó aunando 124.000 euros y poco más de 19.000 espectadores. Unas cifras un tanto pobres para la inversión de un presupuesto que como mínimo, ha contado con aproximadamente 758.000 euros de las ayudas generales del ICAA.

La comedia española que brilla en Prime

La sinopsis oficial de Votemos es la siguiente: «En un edificio céntrico de Madrid, una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio del ascensor. Pero contra todo pronóstico, el centro de la conversación lo acaba ocupando la inesperada llegada de un nuevo inquilino con problemas de salud mental. La noticia cae como una losa, opacando el centro del debate sobre si este debe ser bienvenido a la comunidad o rechazado».

El elenco cuenta con el protagonismo de Raúl Fernández, quien ya lideró el cortometraje anterior y que ha aparecido en la mayoría de trabajos firmados por Requejo. Fernández ha estado presente en series conocidas de la pequeña pantalla española, como El internado, El pueblo o La Unidad. Acompañándole están Clara Lago (Ocho apellidos vascos), Tito Valverde (Mientras dure la guerra), Gonzalo de Castro (7 vidas), Neus Sanz (Volver), Christian Checa (Enemigos) y Charo Reina.

Con menos de una hora y media de duración, Votemos está rodada en un único espacio, al estilo de otras cintas como Dios salvaje o El bar. Siendo un trabajo que hace parodia de algunos de los estereotipos de nuestra sociedad, el filme retrata a través del humor ácido, temas sensibles con un guion que juega a la perfección las cartas de este juicio popular que representa la demografía de nuestro tiempo. Un espejo tragicómico en el que mirarse, bajo un punto de partida puramente teatral.

Directa al top 10 de Amazon

Tras ser la comedia española más vista de Prime Video, el top 10 de la plataforma es el siguiente: