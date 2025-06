Santiago Segura plantea llevar los escándalos del PSOE al cine: «Tendré que hacer ‘Torrente Presidente’»

La gran cantidad de información sobre los escándalos de corrupción que asedian a Pedro Sánchez y el PSOE obliga a muchos españoles a recurrir al humor para rebajar la tensión, de ahí que la comparativa de los casos y sus implicados con el personaje de las películas de Torrente, de Santiago Segura, se haya pronunciado tantas veces. Aunque no sólo ciudadanos y tertulianos han identificado a algunos de los protagonistas del informe de la UCO con el personaje: el actor y director no descarta plasmar toda la actualidad en un guion, para llevarlo al cine con el título Torrente Presidente.

Santiago Segura ha hablado de la dificultad «en este país» de hacer «política ficción o sátira social, porque la realidad te supera». El argumento de Torrente Presidente sería el claro ejemplo de cómo la realidad supera la ficción.

Lo que no podía imaginar Santiago Segura es que un guion pudiera superar, en este mismo sentido, al de Torrente 5, cuando «la realidad del mundo de la política y la sociedad» le «frustró» porque no se le podía ocurrir «nada más loco que el periódico por la mañana». «Yo me levantaba por la mañana y leía el periódico y decía: ‘No puede ser’», detalla. El cineasta habla del año 2014. Pasados 12 años desde Torrente 5, el material que le aportan los medios de comunicación se le acumula.

Así, Santiago Segura podría responder a lo que se ha convertido, prácticamente, en un clamor popular, y contentar al mismo tiempo a los espectadores de la saga del personaje que se presentó al mundo como el brazo tonto de la ley: no sólo plantea la posibilidad de plasmar la escena política, protagonizada en este momento por los escándalos del PSOE, en un guion, sino que confiesa que lleva años sopesando rodar un largometraje así.

«Llevo cuatro años dándole vueltas a hacer esta película de Torrente, Presidente y yo creo que al final tendré que buscar una forma de hacerla que sea divertida», ha contado.

Ya apuntó maneras en Torrente 5: Operación Eurovegas, al introducir el tema del nacionalismo catalán, y lo hizo 3 años antes del procès. «Yo decía que Cataluña ya no estaba en España, que habíamos vuelto a la peseta. Pero algunas cosas, desde que rodé la película hasta que la estrenamos, pasaron, rollo Nostradamus. Dicen que la realidad supera a la ficción y es verdad, siempre te quedas corto», relata en una entrevista con EFE.

De llevar las tramas del PSOE a la gran pantalla, los augurios de arrasar tendrían muchas posibilidades de trasladarse a la realidad: Santiago Segura es el director español que más público reúne en las salas de cine. De hecho, la primera entrega de Torrente logró competir con Titanic, y la segunda está entre las producciones españolas con mayor recaudación de la historia. Si a eso se le suma el hecho de parodiar situaciones de las que los españoles están siendo testigos a diario y que le son cercanas al público… El cocktail se llamaría taquillazo.