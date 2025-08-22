Matrícula de honor para Carlos Alcaraz y suspenso a Simeone

Carlos Alcaraz se ha llevado la matrícula de honor en las notas de la semana de Pipi Estrada en OKDIARIO gracias a su título en el Masters 1.000 de Cincinnati y Simeone el suspenso por su actuación en la primera jornada de Liga contra el Espanyol y su poca autocrítica con los cambios. El sobresaliente de la semana se lo ha llevado el Rayo Vallecano por su regreso a Europa y su victoria el pasado jueves. El notable es para Sergio Llull por su gran homenaje con la selección española de baloncesto en el Movistar Arena. Y el aprobado es para Franco Mastantuono por su gran debut en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid.