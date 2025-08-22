El FBI registra la casa de Bolton, ex asesor de Trump, al que el presidente acusó de «querer matar gente»

El FBI ha realizado un registro este viernes 22 de agosto por la mañana en la casa y la oficina de John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de EEUU Donald Trump entre 2018 y 2019, en Maryland. El registro se produce meses después de que Trump le retirara la autorización de acceso de seguridad en enero a información clasificada. Donald Trump ha criticado de forma dura a Bolton, que fue su asesor de Seguridad Nacional de 2018 a 2019. «No soy muy fan de John Bolton. Es un canalla», ha destacado Trump. El presidente le ha descrito como alguien que «siempre quiere matar gente» y «es muy malo en lo que hace».

Los registros de este viernes del FBI se derivan de una investigación sobre si Bolton ha poseído o compartido material clasificado ilegalmente, con otros gobiernos o medios de comunicación.

Trump ha destacado que parte de la imagen agresiva que otros gobiernos han asumido de Estados Unidos se ha debido en parte a Bolton. Trump ha reconocido que desconocía la redada en la casa de Bolton. En cambio, esperaba una sesión informativa del Departamento de Justicia sobre la redada: «Sí, probablemente me informarán hoy mismo».

Bolton se empezó a trabajar para la administración Trump en 2018, pero fue destituido al año siguiente tras chocar con el presidente en temas que abarcaban desde Irán hasta Corea del Norte. Desde entonces, ambos hombres han intercambiado repetidos ataques públicos. Bolton publicó unas memorias críticas sobre la política exterior de Trump, y Trump tachó frecuentemente a su ex asesor de ineficaz y desleal.

La semana pasada, Trump criticó duramente a Bolton por sus comentarios sobre la cumbre en Anchorage (Alaska) con el presidente ruso Vladímir Putin.

El presidente Donald Trump ha declarado este viernes que no había sido informado con antelación sobre el registro del FBI de la casa del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y ha declarado a la prensa que vio la noticia del registro por primera vez en televisión: «No, no lo sé. Lo vi por televisión esta mañana».

Durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Justicia demandó a Bolton e inició una investigación penal para determinar si había divulgado de forma ilegal información clasificada en sus memorias, las cuales ofrecían una crítica mordaz a la presidencia de Trump.

La demanda afirmaba que, si bien un revisor gubernamental inicial había determinado que el manuscrito no contenía información clasificada, otros altos funcionarios determinaron posteriormente que aún contenía pasajes clasificados. El Departamento de Justicia intensificó la lucha meses después, al iniciar una investigación penal sobre el manejo de la información por parte de Bolton, emitiendo citaciones del gran jurado contra él y su agente literario.

Durante la administración Biden, el Departamento de Justicia retiró la demanda y la investigación del gran jurado en 2021, pero posteriormente reabrió la investigación.