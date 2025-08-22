La Junta de Andalucía destina a prevenir incendios lo mismo que el PSOE invertía en todo el Plan Infoca

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y responsable del Plan Infoca, Antonio Sanz, ha contestado este viernes a las críticas del PSOE-A sobre la inversión del gobierno de Juanma Moreno en prevención de incendios. Según las cifras detalladas por el consejero, lo que el PSOE presupuestaba antes para todo el Plan Infoca es lo que ahora invierte la Junta sólo en prevención.

De los actuales fondos destinados al plan andaluz de emergencias por incendios forestales, la Junta destina 146 millones a prevención (el 56,8% de los fondos) y otros 111 millones a extinción (el 43,2%), para un total de 257 millones. «Esto es innegable», ha recalcado Sanz.

Sanz ha comparecido este viernes en el Parlamento andaluz con motivo de la reunión de la Diputación Permanente para debatir la petición de los grupos de izquierda de comparecencias de varios consejeros para informar sobre la campaña de incendios en Andalucía y sobre el fuego declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

«El PSOE redujo los fondos un 12% en los últimos años, y lo que ha hecho el gobierno de Juanma Moreno es duplicar los fondos previstos para el Plan Infoca. Es decir, lo que antes el PSOE gastaba para todo el Plan Infoca es lo que hoy prácticamente invierte la Junta de Andalucía sólo en prevención», ha remarcado.

«Que el partido que redujo un 12% las partidas del Plan Infoca se dedique a hacer manifestaciones es algo que debería avergonzarlos», ha afirmado Sanz, que ha recordado también los 164 millones invertidos desde la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA) en mejora de infraestructuras y de medios, tanto materiales como personales. «No sólo tenemos el mayor presupuesto de la historia del Plan Infoca, sino que además hemos mejorado las condiciones de trabajo, las infraestructuras y los materiales a disposición de la lucha contra los incendios forestales», ha aseverado.

«Por primera vez se están cubriendo las bajas temporales, se están tramitando las movilidades de personal y se ha hecho una oferta de empleo público de 306 plazas por un importe de nueve millones de euros. Lo que no se hizo en toda la última década del PSOE», ha recordado Sanz, que ha señalado a los socialistas como los responsables del «desmantelamiento» del Infoca. «Es verdaderamente una irresponsabilidad, esperpéntico», ha reprochado el consejero al partido de la oposición.

«Estos son los datos y esto es lo real: lo que el PSOE invertía para todo el Plan Infoca es lo que nosotros invertimos sólo en prevención, porque hemos duplicado el presupuesto desde que llegamos al Gobierno», ha zanjado.