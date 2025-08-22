Los jugadores de la Liga se rebelan contra Tebas: «El fútbol español lo tenemos que defender nosotros»

Los capitanes de la Liga, representando a todos los jugadores de Primera División, se han rebelado contra la decisión de la Liga de Javier Tebas de llevar el Villarreal-Barcelona en diciembre a Miami. El pasado jueves mantuvieron una reunión muy participativa con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y exigen «transparencia y diálogo». Quieren que se les tenga en cuenta. Si eso no pasa, no irán.

A esta hora, los jugadores de Primera División no tienen ninguna información sobre la disputa de ese Villarreal-Barcelona de Liga en Miami durante el mes de diciembre. Tampoco los clubes. Nadie. AFE preguntó a la Liga y la patronal tampoco les ha dado información. Un despelote que tiene a los futbolistas de nuestro fútbol muy mosqueados.

«El fútbol español lo tenemos que defender nosotros», es la frase con la que los capitanes de los 20 equipos de Primera División terminaron la reunión mantenida con AFE. Los jugadores exigen transparencia y diálogo. «Ya está bien que no se nos incluya a los futbolistas en estas cosas», recalcaron. Los capitanes de Villarreal y Barcelona también estuvieron presentes, pero entre todos prefirieron que no salieran a la luz los nombres concretos para evitar la mayor exposición de los clubes implicados en este partido.

Los capitanes de los 20 equipos de la Liga también dejaron claro que esto no va contra ningún club en concreto y tampoco contra la Liga. Quieren que se sepa que ningún jugador se está rebelando contra su club. Pero sí es una demanda colectiva, porque si cambian la competición, ellos tienen que saber en qué términos. Y a día de hoy nadie les ha informado de nada.

«Somos los principales actores y no han contado con nosotros» o «algo muy sencillo lo están haciendo complejo» son algunas de las frases que dijeron los capitanes de la Liga en esta reunión tan participativa. Ahora AFE espera una respuesta institucional tras las peticiones de los jugadores de la Liga.

Cronología de la reunión entre AFE y capitanes

La reunión mantenida entre AFE y capitanes de Primera fue iniciativa del sindicato. Todo empezó con la Junta Directiva convocada por la Federación un 11 de agosto en pleno verano. La decisión de jugar un partido de la Liga en Miami se aprobó. Pero sin información. David Aganzo, presidente de AFE, declaró que no podía votar ni a favor ni en contra de un plan sin información y dijo que le sorprendió que los otros 29 miembros de la Junta Directiva votaran a favor de algo que no conocían. Solamente ponía el orden del día.

AFE le solicitó esta información a la RFEF y les remitieron a la Liga, ya que era una iniciativa suya y de los clubes. El sindicato escribió a la patronal y le pidió un informe descriptivo y detallado con toda la información sobre el partido en Miami. La respuesta de la Liga fue que no tiene la responsabilidad para anticipar ningún plan y que como cortesía les iría diciendo la evolución de autorizaciones. Tras esta respuesta, se convoca la reunión con los portavoces de los jugadores de Primera.

AFE les cuenta la situación actual, lo que saben, lo que no saben, les enseña los documentos y les pregunta a los capitanes: ¿Qué queréis hacer? La respuesta de los capitanes fue cómica: «¿Hacer el qué? Si no sabemos nada». Ningún jugador de nuestra Liga tiene información alguna sobre el partido de Miami. Fue una reunión muy participativa y cada capitán explicó las dudas que le generaba este partido. En todo coincidían con el sindicato.

Los capitanes de la Liga decidieron en esta reunión que tienen que ir todos juntos y que esto no es un no rotundo al plan de llevar la Liga a Miami. Es un tema de que no se ha contado con ellos. Reclamaron transparencia y diálogo ante una idea que cambia la competición, dejando claro que los que juegan son ellos. Los capitanes de Barcelona y Villarreal también estuvieron presentes. Ahora AFE reclama que alguien se siente encima de la mesa e informe a los jugadores. El sindicato considera que en esa reunión deben de estar los jugadores, las aficiones y los clubes.