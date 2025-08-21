Liga 2025-26

Los capitanes de la Liga y la AFE se niegan al Villarreal-Barça en Miami en un comunicado contra Tebas

Liga
Kike Sáez

Los capitanes de los 20 clubes de Primera División, de la mano con el sindicato de futbolistas (AFE), han manifestado su oposición a la disputa del Villarreal-Barcelona, partido de la jornada 17 de Liga, en Miami, con un comunicado conjunto emitido tras una reunión. El organismo liderado por David Aganzo aclara que «requirió» a Javier Tebas «un informe descriptivo con todos los detalles para poder informar a los jugadores y conocer su opinión», pero que «negó responsabilidad alguna para anticipar el plan y se comprometió, únicamente, a informar del avance del proceso de las autorizaciones».

El fútbol español ya era un clamor contra Tebas por quererse llevar dicho encuentro a Estados Unidos y este jueves lo ha manifestado públicamente a través de un comunicado de AFE. En este denuncian la «ausencia de diálogo y de información a los jugadores» y lo consideran «una falta de respeto para los futbolistas cuando implica cambios a nivel deportivo y un desplazamiento como trabajadores fuera del territorio nacional en el marco de una liga doméstica».

Comunicado de la AFE

«La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y todos los capitanes de Primera División se han reunido en la tarde de este jueves para valorar la solicitud que, según anunció la RFEF el pasado 11 de agosto, elevaría a UEFA y FIFA para la disputa, fuera del territorio nacional, de un partido de Liga de la presente temporada.

AFE requirió a la Liga un informe descriptivo con todos los detalles para poder informar a los futbolistas y conocer su opinión. En su respuesta, la patronal negó responsabilidad alguna para anticipar el plan y se comprometió, únicamente, a informar del avance del proceso de las autorizaciones.

Ante esta situación consideramos que, por la ausencia de diálogo y de información a los jugadores, el inicio de los trámites de un proyecto impulsado por la Liga y aprobado sin ninguna información por la Junta Directiva de la RFEF, es una falta de respeto para los futbolistas cuando implica cambios a nivel deportivo y un desplazamiento como trabajadores fuera del territorio nacional en el marco de una liga doméstica.

«Estamos unidos. Queremos respeto y transparencia». Con este contundente mensaje AFE exige a las instituciones españolas implicadas toda la información sobre un proyecto que cambiaría la competición y que requiere de un diálogo, negociación y acuerdo previo con todos los agentes del fútbol y, fundamentalmente, con «los principales actores, que somos nosotros…»

