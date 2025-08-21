Los capitanes de la Liga y la AFE se niegan al Villarreal-Barça en Miami en un comunicado contra Tebas

Los capitanes de los 20 clubes de Primera División, de la mano con el sindicato de futbolistas (AFE), han manifestado su oposición a la disputa del Villarreal-Barcelona, partido de la jornada 17 de Liga, en Miami, con un comunicado conjunto emitido tras una reunión. El organismo liderado por David Aganzo aclara que «requirió» a Javier Tebas «un informe descriptivo con todos los detalles para poder informar a los jugadores y conocer su opinión», pero que «negó responsabilidad alguna para anticipar el plan y se comprometió, únicamente, a informar del avance del proceso de las autorizaciones».

El fútbol español ya era un clamor contra Tebas por quererse llevar dicho encuentro a Estados Unidos y este jueves lo ha manifestado públicamente a través de un comunicado de AFE. En este denuncian la «ausencia de diálogo y de información a los jugadores» y lo consideran «una falta de respeto para los futbolistas cuando implica cambios a nivel deportivo y un desplazamiento como trabajadores fuera del territorio nacional en el marco de una liga doméstica».

Comunicado de la AFE

«La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y todos los capitanes de Primera División se han reunido en la tarde de este jueves para valorar la solicitud que, según anunció la RFEF el pasado 11 de agosto, elevaría a UEFA y FIFA para la disputa, fuera del territorio nacional, de un partido de Liga de la presente temporada.

AFE requirió a la Liga un informe descriptivo con todos los detalles para poder informar a los futbolistas y conocer su opinión. En su respuesta, la patronal negó responsabilidad alguna para anticipar el plan y se comprometió, únicamente, a informar del avance del proceso de las autorizaciones.

Ante esta situación consideramos que, por la ausencia de diálogo y de información a los jugadores, el inicio de los trámites de un proyecto impulsado por la Liga y aprobado sin ninguna información por la Junta Directiva de la RFEF, es una falta de respeto para los futbolistas cuando implica cambios a nivel deportivo y un desplazamiento como trabajadores fuera del territorio nacional en el marco de una liga doméstica.

«Estamos unidos. Queremos respeto y transparencia». Con este contundente mensaje AFE exige a las instituciones españolas implicadas toda la información sobre un proyecto que cambiaría la competición y que requiere de un diálogo, negociación y acuerdo previo con todos los agentes del fútbol y, fundamentalmente, con «los principales actores, que somos nosotros…»