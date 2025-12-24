Primer adelanto de la película de ‘Peaky Blinders’: Tommy Shelby vuelve a la acción

Ha tardado más de lo esperado pero por fin, Netflix nos muestra el primer teaser (adelanto corto) de la película de Peaky Blinders. Una producción fílmica que sirve como seguimiento de la serie original, recuperando a la mayoría de sus artífices originales. Desde la dirección de Tom Harper al guion del showrunner original, Steven Knight. Aunque quizás, lo que más estimula a los fans es el regreso de su protagonista principal, Tommy Shelby, encarnado de nuevo por Cillian Murphy. El material promocional no cuenta demasiado. No obstante, expone el punto de partida de un retirado gángster que debe volver a recuperar su trono.

El título oficial no es otro que el de Peaky Blinders: El hombre inmortal. Nombre que hace honor a su protagonista, el cual ha recuperado cierta juventud en comparación a las últimas temporadas de la serie. El temperamento del ex patriarca no parece haberse suavizado y de hecho, su presentación nos deja claro que todavía le atormentan sus demonios. Más peligroso e impredecible que nunca y, bajo el contexto de un inminente nuevo conflicto mundial, la sinopsis oficial deja claro que el capo mafioso deberá decidir si confronta su legado o en cambio, lo quema por completo. Desde Netflix tiene previsto estrenar la película de Peaky Blinders el 6 de marzo en cines. Después, la secuela aterrizará en el catálogo de la «Gran N roja» el día 20 del mismo mes.

Primer adelanto de la película de ‘Peaky Blinders’

Según la nota de prensa compartida por Netflix, el contexto de la película de Peaky Blinders es el siguiente: «En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su peor momento. Con el futuro de la familia y del país en juego, Tommy debe confrontar a sus propios demonios y decidir si afronta de una vez por todas su legado o si debe terminar con todo para siempre».

Visualmente, el salto cinematográfico le ha sentado a las mil maravillas al serial criminal que comenzó su emisión en 2013. Creada por la BBC y tras seis temporadas distribuidas por Netflix, daba la sensación que el episodio final era una despedida definitiva. Sin embargo y tal y como el terminal hizo con Luther, este largometraje será un puente para construir un futuro que ya tiene otra nueva serie en desarrollo, contextualizada en 1953 en una Birmingham en plena reconstrucción.

El adelanto promocional es una cadena de imágenes al son del ruido de un teléfono que no deja de sonar. Una voz pregunta por Tommy Shelby y este parece responder «ya no seré ese hombre nunca más». Es entonces cuando otra voz le pide que vuelva. Entre medias, explosiones, nazismo, disparos…se funden con el timbre del teléfono y finalmente, con su característico atuendo, el carismático criminal regresa a las calles de su ciudad.

Un reparto de caras conocidas

Aparte de Murphy, Sophie Rundle y Stephen Graham regresan a sus papeles recurrentes. Pero para elevar todavía más el reclamo de la ficción, Knight ha fichado a dos intérpretes de primera línea: Rebecca Ferguson (Dune: Parte dos) y el nominado al Oscar, Barry Keoghan (Bird).

¿Estará Peaky Blinders: El hombre inmortal al nivel de la serie original?