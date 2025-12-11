Más infectados tras ’28 años después’: Cillian Murphy volverá a protagonizar una nueva entrega

El seguimiento de la recién resucitada saga de infectados parece inevitable. Sony Pictures quiere un seguimiento de 28 años después y entre los planes primordiales, se encuentra la idea de recuperar a Cillian Murphy como protagonista. Todavía no se ha confirmado por parte de la major, pero se espera que Danny Boyle regrese a la dirección de un libreto en el que supuestamente, ya trabaja el guionista de cabecera de la franquicia, Alex Garland. Eso sí, mucho antes tendremos la llegada de El templo de los huesos, la segunda parte que la directora Nia DaCosta estrenará el próximo 16 de enero.

La noticia, la cual llega desde diversos medios estadounidenses, representa la confianza plena que el estudio tiene en la propiedad intelectual. Porque a pesar de las buenas críticas, 28 años después no contó con un respaldo económico en salas de un público que quizás, se habría sentido más atraído con la idea de recuperar al personaje de Cillian Murphy. Estrenada a comienzos de año, la secuela tardía recaudó 151 millones dólares. Unos resultados que con un presupuesto de 60 millones, no implica serias pérdidas para la compañía, pero sí que abría la posibilidad a un final prematuro tras el próximo desempeño narrativo de Costa. No obstante, Sony siempre ha manifestado su confianza impoluta sobre el proyecto, auspiciando el universo pospandémico escrito por Garland.

Tras una puja por la IP, la productora se quedó con los derechos de las películas de 28 años después, con Cillian Murphy ejerciendo de productor ejecutivo. En principio, Boyle esperaba un compromiso de tres entregas. Pero Sony le ofreció dos, con un rodaje consecutivo para abaratar los costes de producción. Según se ha podido saber, Murphy podría tener una breve aparición en El templo de los huesos, sirviendo como puente para una tercera entrega que el cineasta británico siempre ha querido rodar.

’28 años después’ y su secuela: ¿con Cillian Murphy?

Con un 89% de críticas positivas a sus espaldas en Rotten Tomatoes, en poco menos de un mes, la llegada de 28 años después: El templo de los huesos confirmará la aprobación general de un reboot esperado para los fans del título de culto que Fox Searchlight estrenó en 2002.

Si 28 años después 3 se convierte en una realidad, la cinta marcaría la tercera colaboración entre Boyle y Murphy, tras el largometraje original y el thriller de ciencia ficción, Sunshine. Deadline informó por primera vez de la noticia.

¿Dónde podemos ver la saga?

28 días después está disponible en los catálogos de HBO Max y Sony Pictures. La secuela 28 semanas después, alejada del canon oficial, puede encontrarse por el momento en Netflix y Disney Plus.

Por el momento, la primera parte de 28 años después sólo se encuentra bajo alquiler o compra en Apple TV, Amazon y Rakuten TV. La continuación se centrará en la búsqueda de una cura por parte del Dr. Kelson (Ralph Fiennes). Los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia, pues la inhumanidad de los supervivientes puede ser mucho más extraña y aterradora.