Alex Garland y A24: la asociación fílmica que podría traernos la adaptación del videojuego ‘Elden Ring’

Con las dificultades actuales de Hollywood para crear nuevas licencias creativas, no nos extraña que el campo de los videojuegos se haya convertido en esa especie de oasis que asegura una audiencia fiel y la posibilidad de generar todo un universo narrativo de secuelas, series y spin-offs. Y es que aunque no hace tanto de lo terrible que resultaba esta sinergia, con ejemplos palmarios de la talla de Doom (2005), Mortal Kombat (1995) o Max Payne (2008), hoy las versiones cinematográficas y televisivas de las franquicias virtuales brillan a todos los niveles. Lo que nos lleva a que cualquier videojuego de éxito sea plausible de trasladar su naturalidad a la gran pantalla. Ahora, el turno parece haberle llegado a la adaptación de Elden Ring y según los principales rumores, la responsabilidad de esto recaería en una asociación autoral portentosa: la del director Alex Garland y el sello A24.

No es la primera vez que surge la idea de una adaptación del videojuego Elden Ring. Hace aproximadamente un año, George R.R. Martin tiró de ironía y de misterio sobre los rumores que hablaban de una película para el fantástico mundo de fantasía mundial creado por FromSoftware. Pues no olvidemos que el escritor de Juego de Tronos formó parte de la coescritura del título junto a su creador original, Hidetaka Miyazaki. Sin embargo, esa germen de rumorología quedó ahí, pero hace unas horas ha vuelto poniendo supuestamente a dos gigantes del cine independiente al frente del proyecto. Por un lado, A24 es la compañía de moda en el mundo cinéfilo. Creado en 2012, este estudio ha logrado dos premios de la Academia a la mejor película, gracias a Moonlight (2016) y Todo a la vez en todas partes (2022). Su mérito en la industria no obstante, no reside únicamente en el rédito académico de las estatuillas doradas, sino más bien en haber sido capaz de crear una marca audiovisual con una naturaleza artística identificable y siempre, bajo el prisma de arriesgar y de plantear puntos de partidas novedosos para sus historias. Por otro lado, Garland es uno de los guionistas y cineastas más talentosos de la actualidad, colaborando con A24 desde su ópera prima, Ex Machina (2014).

En los últimos años, Garland y el estudio han confeccionado propuestas como Men (2022), Civil War (2024) y la más reciente, Warfare: Tiempo de guerra (2025). La temática de una adaptación de Elden Ring no es algo demasiado cercano a la figura de un narrador que se ha caracterizado sobre todo, por el thriller distópico y por la ciencia ficción más sesuda.

La adaptación de ‘Elden Ring’

Al igual que Garland, A24 tampoco tiene en su filmografía una amplia experiencia adaptando narrativas del corte fantástico. Eso sí, en 2021 fue responsable de la fantástica El caballero verde, la cual demostró que la compañía podía adentrarse también en la línea más oscura de la fantasía medieval.

Pero, ¿de dónde vienen estos rumores tan particulares? Bueno, la noticia la ha dado el reconocido Insider Jeff Sneider, quien aseguraba en su informe cómo Garland estaría en negociaciones para asumir el rol de director en la adaptación de Elden Ring. La temática a priori, podría parecer radicalmente diferente a la esencia creadora del autor británico, aunque si repasamos su obras, podemos encontrar ejemplos fehacientes de que en realidad el realizador sí que está interesado en el mundo de las consolas. Porque Garland ha sigo el guionista oficial de dos juegos; Enslaved: Odyssey to the West (2010) y DmC: Devil May Cry (2013). Si a esto le sumamos la tendencia de la industria y el reciente crecimiento presupuestario de los trabajos de A24, lo que podría parecer un simple rumor sin fundamento, cobra poco a poco sentido.

A24 adaptará otro extraño videojuego

De convertirse en una confirmación oficial, la adaptación de Elden Ring no sería el único acercamiento de la productora al terreno de los videojuegos. Para 2026, A24 quiere llevar a cabo la versión cinematográfica del videojuego de Hideo Kojima, Death Stranding. Una cinta que seguramente termine siendo el largometraje más costoso en términos presupuestarios de la compañía. Algo que podría ser superado de cumplirse este rumor sobre la creación de una película del material de Miyazaki.

Tendremos que esperar para ver si tan ambicioso proyecto se convierte en realidad, sobre todo por parte de Garland. El nominado al Oscar al mejor guion original aseguró querer retirarse de la dirección antes de estrenar este año Warfare. ¿Estará implicado de alguna forma George R. R. Martin? ¿Tendrá Garland total libertad creativa? Desde luego y viendo lo ambiguo y misterioso que es el lore de los videojuegos que crea FromSoftware, el director va a tener que tirar de inventiva para crear un arco narrativo que funcione en el formato fílmico.