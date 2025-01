Robert Pattinson y la crisis creativa de Hollywood tras la pandemia: «Empezó a ser un poco preocupante»

Hollywood siempre ha vivido de los remakes y más tarde, de las franquicias. Pero la tendencia del mercado mainstream con las secuelas, precuelas y spin-offs es tal, que cada vez más se encuentra menos historias 100% originales, despegadas por tanto de las propiedades intelectuales de los grandes estudios. Para confirmar dicho fenómeno, sólo debemos echar un vistazo a los dos largometrajes más taquilleros del 2024; Del revés 2 y Deadpool y Lobezno. Aunque el presente año no resulta nada tranquilizador con el tema de las sagas, pues 2025 será un periodo donde existirá una dominancia absoluta de las IP dentro de la cartelera mundial. Dicho fenómeno no es casual y ahora, Robert Pattinson ha recordado su preocupación tras la falta de «guiones geniales» y cómo llegó a plantearse que tras la pandemia y la huelga del SAG (sindicato de guionistas ), quizás el cine estaba muriendo.

Por este motivo, la estrella británica ha explicado recientemente la realidad de por qué estuvo prácticamente dos años sin actuar en ninguna película o serie. Y no, no es por falta de trabajo. Pattinson hace mucho tiempo que se quitó el estigma de ser «el chico de Crepúsculo», aceptando trabajar en proyectos autorales de la mano de grandes cineastas como David Cronenberg, James Gray, los hermanos Safdie o Robert Eggers. Sin embargo y tras asumir el papel de Bruce Wayne en The Batman, el londinense especuló con la posibilidad de un final para el celuloide. Al menos, tal y como lo habíamos conocido. Si lo reflexionamos mínimamente, la apuesta total por las adaptaciones y las secuelas tardías tiene una sencilla explicación. Sobre todo si tenemos en cuenta el momento tan débil en el que se encuentra el terreno de la exhibición. Y ante tal inseguridad económica, las grandes majors tienen claro su predisposición hacia productos audiovisuales de rédito-casi-asegurado. Dicha motivación puede ejemplificarse con los tres estrenos de Marvel que veremos este año, el reboot de Warner Bros con Superman o los live action de Lilo & Stich, Blancanieves y Cómo entrenar a tu dragón.

El pesimismo en Hollywood

Robert Pattinson es uno de los intérprete más solicitados de la industria y como tal, si miramos todo lo que presumiblemente estrenará en los siguientes años, nos queda claro la ambición todavía latente de un actor que escoge muy bien su camino. Sin ir más lejos, este año estará en The Drama de A24 con Zendaya, en Die, My love de Lynne Ramsay y por supuesto, en el nuevo trabajo del director de Parásitos, Mickey 17. Pero es que si nos vamos al 2026, Pattinson formará parte de La Odisea de Christopher Nolan y de la última sátira de Adam McKay, Average Height, Average Build. A esto se debe sumar su continuación como justiciero en The Batman 2, programada para 2027. Llama la atención que con ese futuro por delante, una figura como él, pudiese llegar a desanimarse con la creatividad de las futuras producciones.

No obstante, en el horizonte académico de los Oscar 2025, encontramos a dos historias originales dentro de las principales candidatas a llevarse las estatuillas doradas. Una es el polémico musical Emilia Pérez y el otro, la colosal The Brutalist de Brady Corbet. Realizador con quien el actor de Good Time ya colaboró en La infancia de un líder. Así recordaba Pattinson, el pesimismo que existía hace un tiempo en la meca del cine:

«Es extraño porque en los últimos años en la industria cinematográfica, empezando por el COVID y luego con las huelgas, todo el mundo decía constantemente que el cine se estaba muriendo. Y de forma bastante convincente. Yo estaba literalmente desanimado. De hecho, empezó a ser un poco preocupante», le contaba el actor a Vanity Fair.

La esperanza de Pattinson

Pero su recelo con aquellos sentimientos se contrarrestan actualmente con el genuino talento que ha encontrado en las futuras candidatas a la alfombra roja. «En los últimos meses hemos visto una oleada de películas muy ambiciosas. Creo que las películas que se presentarán a los Oscar este año serán muy interesantes y parece que de repente hay una nueva hornada de directores que también entusiasman al público», reflexionaba.Entre las favoritas de Pattinson se encuentran Anora y The Brutalist.

Mickey 17 llegará a los cines el próximo 7 de marzo.