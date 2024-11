Robert Pattinson tampoco se quiere perder lo nuevo de Christopher Nolan: el mejor elenco del 2026

A la carrera de Christopher Nolan siempre se han sumado grandes intérpretes. En su portentosa filmografía, figuras como Al Pacino, Leonardo DiCaprio o Christian Bale, han dado vida a sus protagonistas. Pero por si su fama de gran cineasta no estaba ya más que establecida en Hollywood, la lluvia de premios recibida tras Oppenheimer no ha hecho más que acrecentar las ansias de las grandes estrellas de la industria por aparecer en la nueva película del director británico. Todavía sin un título oficial, ahora hemos podido saber que Robert Pattinson formará parte del misterioso nuevo proyecto de Nolan con Universal Pictures.

No son pocas las especulaciones que han ido rondando sobre la siguiente película del director de Memento. De la futura historia del londinense se ha dicho desde que trataría de una trama de terror, hasta que sus protagonistas pilotarían un helicóptero ultramoderno en un futuro distópico. Aunque de momento, la información más precisa vertida sobre el asunto habla de «una historia de padres e hijos». Un concepto bastante amplio y ya tratado en cierta manera en antiguas producciones como Interstellar. No obstante, existen otras dos certezas sobre el filme. La primer de ellas, una fecha de estreno programada para el 17 de julio de 2026. La segunda, uno de los mejores castings del cine moderno con el añadido del último Batman. Precisamente, el nominado a los Satellite Awards fichó para ser Bruce Wayne mientras rodaba Tenet, su primera colaboración con Nolan. El thriller de espionaje con viajes en el tiempo fue un fracaso comercial que terminó propiciando la salida de Warner por parte del realizador, quien terminaría llevándose su glorificado biopic sobre el padre del nacimiento de la bomba atómica a la actual major. Siete estatuillas doradas y 975 millones de dólares recaudados después, el autor volvió por todo lo alto al terreno de sus siempre distintivos blockbusters. Con ello, Robert Pattinson parece la última pieza del mejor elenco cinematográfico del 2026, donde se incluye a Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o y Zendaya.

Un nuevo y muy reservado proyecto

Las producciones de Christopher Nolan tienen habitualmente reservadas algunas sorpresas para los fans. Pero con esta, el secretismo está tomando un cariz un tanto extremo. Como adelantábamos, de la propuesta se ha dicho desde la opción de ser un relato de vampiros de época, hasta una nueva cinta de acción. Sin embargo, los analistas de la meca del cine sostienen a priori, lo realmente más probable: ninguna de los rumores se acercan de verdad a lo que el director está planeando llevar a cabo.

Por tanto, todo es recibido con cierto escepticismo al no estar confirmado oficialmente ni por la productora ni por el cineasta. Por ejemplo, también se está hablando que tanto Damon como Holland, Hathaway y Pattinson tendrían una presencia protagónica, mientras se especula con una representación más bien anecdótica por parte de Zendaya y Nyong’o. La conexión profesional de Robert Pattinson con Nolan es bastante cercana, pues fue el actor de Crepúsculo quien en el rodaje de Tenet le prestaría ‘Prometeo americano’, el libro de Kai Bird y Martin J. Sherwin que ganó el Pullitzer y que motivaría al realizador a plasmar en la gran pantalla su última película.

2025: el año de Robert Pattinson

Hace mucho tiempo que a la ya no tan joven estrella le ha desaparecido la etiqueta de actor de sagas para adolescentes. A pesar de haber participado en la franquicia de Harry Potter y en la denostada serie de películas de Crepúsculo, a Robert Pattinson ya se le empieza a recordar más por sus predilecciones autorales. Pues cuando todavía no se había desprendido del personaje de Edward Cullen ya estaba poniéndose a las órdenes de gente como David Cronenberg, David Michôd, Werner Herzog, James Gray, los hermanos Safdie o Robert Eggers.

Pero en 2025, nos faltarán dedos en las manos para contar la cantidad de estrenos programados por parte de Pattinson. Idol’s Eye, The Drama, Average Height, Average Build, Die, My Love, Mickey 17 y el remake de Possession. Por si esto fuera poco además de su recién fichaje por la próxima cinta de Nolan, Warner Bros tiene planeado que la Batseñal vuelva a iluminar el cielo de Gotham dentro de dos años con The Batman 2 y por supuesto, la estrella británica regresará al rol principal en una secuela de la que todavía no sabemos nada, más allá de un estreno programado para el 2 de octubre de 2026.