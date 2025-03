Esta estrella de ‘Euphoria’ podría ser el nuevo protagonista de la próxima película de ‘Resident Evil’

A pesar de la aparente incombustible moda dentro la industria por adaptar grandes franquicias del mundo de los videojuegos, algunas narrativas y licencias del campo de las consolas no están cuajando tan célebremente ni en el séptimo arte, ni en la pequeña pantalla. Porque aunque en una otrora Hollywood, el subgénero virtual fuese un compendio doliente de títulos menores, desde hace algún tiempo parece que la escena audiovisual sabe a la perfección qué teclas debe tocar para encandilar a la audiencia y convencer a la crítica profesional. Ahí tenemos ejemplos cercanos de la relevancia de Arcane, The Last of Us o Fallout. Pero todavía, bajo este prisma de tendencia triunfal hay licencias creativas a las que les está costando apuntarse a este recorrido ascendente por la temática. Es el caso de la futura película de Resident Evil, la cual quiere encontrar la fórmula que nos haga olvidar de una vez por todas de los seis largometrajes que protagonizó Milla Jovovich. Y el primero de los pasos parece ser el haber encontrado como protagonista a una de esas jóvenes promesas de la actuación: Austin Abrams.

Hay caminos artísticos en el cine y la televisión que parecen predestinados. Pues resulta un tanto irónico que el primer papel de Abrams en la pequeña pantalla fuese con 18 años, el de dar vida a Ron Anderson en ficción de la AMC, The Walking Dead. Es decir, este intérprete estadounidense comenzó su carrera en una serie sobre zombis y ahora, liderará el videojuego de muertos vivientes más famoso de la historia, dando un correspondiente salto increíble dentro de su carrera. Eso sí, Abrams comenzó a ser conocido por el público más bien, gracias a su personaje de Ethan en Euphoria. El drama adolescente de HBO creado por Sam Levinson supuso un trampolín mediático para toda una serie de estrellas en su momento, incipientes dentro del panorama cinematográfico. Ahí están mismamente Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney o Hunter Schafer. No obstante, Abrams no regresará para la tercera temporada de Euphoria porque entre otras cosas, la participación de su rol parece haberse quedado un tanto pequeña para una figura de su actual trayectoria y presencia consolidada en el cine comercial. Sobre todo teniendo en cuenta la trascendencia que podría tener su liderazgo en la nueva película de Resident Evil.

La nueva película de Resident Evil

Tras años siendo una de las primeras grandes adaptaciones del mundo de los videojuegos que sí funcionaron comercialmente a principios del siglo XXI, a la IP de Capcom le ha costado mucho despertar un interés genuino en sus últimos intentos por representar a su universo en el cine y la televisión. Tampoco es que la calidad de dichas propuestas fuese una motivación para generar expectación. En 2021, la película Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City fue un desastre comercial sin precedentes, partiendo además de una calidad como producto audiovisual bastante discutible. Cuestión que puede replicarse en la serie de Netflix titulada simplemente como Resident Evil y que fue cancelada tras su primera temporada de ocho episodios. Con estos antecedentes, lo suyo sería pensar en una falta severa de esperanza sobre el futuro de la franquicia en el celuloide. Sin embargo, los nombres que Sony Pictures ha puesto encima de la mesa para relanzar la licencia despiertan el interés genuino de los cinéfilos.

El hombre encargado de la mencionada responsabilidad será el de Zach Cregger, responsable de haber dirigido Barbarian (2022), uno de los últimos filmes de terror más destacados del panorama audiovisual. La elección de Cregger por parte de la productora nipona ya de por sí, genera cierto aura de respeto e intención de crear un producto memorable, pero es que tras el guion Sony ha colocado a Shay Hatten, el responsable de la deriva narrativa del final de la saga de John Wick. Por tanto, seguramente no nos equivocamos al deducir que la nueva película de Resident Evil tendrá sustos y también mucha acción.

Deadline fue la primera en publicar la información y según la misma, la cinta llegará a los cines de todo el mundo el 18 de diciembre de 2026.

Abrams ya ha trabajado con Cregger

El fichaje de Abrams tiene todo el sentido del mundo si tenemos en cuenta que en realidad, ya se ha puesto a las órdenes del cineasta. el próximo verano, el de Florida compartirá elenco en Weapons con Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich y Benedict Wong. Una epopeya de terror con varias historias conectadas entre sí que se proyectará en salas el 8 de agosto. El pasado 2024, Abrams estuvo del mismo modo en Wolfs, la cinta de Apple TV + que protagonizaron Brad Pitt y George Clooney.

Se desconoce el argumento, ni qué personaje podría interpretar en la futura película de Resident Evil, pero los principales rumores ya hablan de que ocupará el icónico rol de Leon S. Kennedy.