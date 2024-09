‘Borderlands’: la moda de adaptar los videojuegos al cine encuentra su primer gran fracaso

Los más jóvenes no lo recordarán, pero en la primera década del siglo XXI se produjo una tendencia en Hollywood por adaptar videojuegos populares a la gran pantalla. Una serie de producciones que no dudaban en utilizar el nombre de estas potentes marcas para configurar historias que poco tenían que ver con el material original. De esta forma, tras varios años de fracasos comerciales de crítica y público, dichas estrategias terminaron quedando relegadas y adquiriendo una fama comercial bastante perjudicial donde se establecía que el traslado narrativo del mundo de las consolas al celuloide siempre acababa creando películas nefastas. Resident Evil, Silent Hill, Tomb Raider, Hitman, Doom…podríamos nombrar muchos más ejemplos, pero recientemente esa mala fama se convirtió en todo lo contrario, tanto en la gran pantalla como en las plataformas de streaming. Una moda lucrativa que precisamente este 2024 ha encontrado la excepción que confirma la norma: la desastrosa Borderlands.

Con un histórico debut del 0% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, no podemos decir que el resultado no fuese algo esperado. Pues desde su propia preproducción, el videojuego adaptado al cine por Lionsgate encontró grandes problemas en el camino de su desarrollo. Desde el abandono de su director Eli Roth por problemas de agenda, pasando por los siempre preocupantes reshoots, hasta el guionista Craig Mazin pidiendo que quitasen su nombre de los créditos. Todo ello con la guinda de un presupuesto de 110 millones de dólares que no auguraba nada bueno. La viva prueba de que no por tener un buen material de partida y un gran reparto vas a tener éxito comercial en las salas hoy en día. Bordelands ha terminado oficialmente su paso por los cines y es con un amplia diferencia, el fracaso económico más grande del año. Pero ¿por qué esta no ha funcionado y el resto de las adaptaciones coetáneas sí?

Las pérdidas millonarias de ‘Borderlands’

No deberíamos caer en catastrofismos cuando hablamos de la salud de la pasada cartelera veraniega, aunque por supuesto existe una preocupación latente con la tendencia a la baja de un público que parece haber perdido el interés de ir acudir a las salas. Más bien, la exhibición estival ha sido una constante de grises. Ahí están el descalabro de Universal Pictures con El especialista o la sepultura de la franquicia Mad Max para Warner por culpa del mal desempeño de Furiosa. Totalmente contrario ha sido lo de Del revés 2 y Deadpool y Lobezno. La primera se ha convertido la película más taquillera de la historia de la animación y la segunda, ha batido el récord de Joker como el filme de calificación R con más recaudación. Pero entre todas las notas negativas, Borderlands se lleva la palma en lo que a las pérdidas económicas se refiere.

Ni la presencia de Cate Blanchett, ni tener en el reparto a perfiles tan conocidos como Kevin Hart o Jamie Lee Curtis han sido suficientes para evitar la debacle de la primera adaptación del título de Gearbox Software. Aún con todo, debemos recalcar lo complejo que era llevar al registro cinematográfico un estilo artístico tan radical y un humor tan extraño como el de las entregas de Borderlands, a pesar que seguramente de saberlo, desde Lionsgate se lo habrían pensado mejor antes de invertir tanto capital.

Según recogen en sus datos la web The Numbers, las pérdidas del estudio ascienden a 115 millones de dólares tras sólo recaudar 32 millones en el box office mundial. Tanto es así que la major decidió apartarla de las salas y ponerla en alquiler para intentar minimizar los daños, pero ni con esas podría estar cerca de sus objetivos.

Un año terrible para Lionsgate

Por si esto no fuera un agujero económico considerable para la compañía, a Lionsgate se le suman otros fracasos en la cartelera como el remake de El cuervo. La película protagonizada por Bill Skarsgård consiguió unos pobres 21, 10 millones de dólares y para más inri, a la productora todavía le queda distribuir Megalópolis en el continente norteamericano. La cual se espera que sea un rotundo desastre.

‘Borderlands’: sinopsis y fecha de esteno

La sinopsis oficial de Borderlands en la siguiente: «Lillith, una infame cazatesoros con un misterioso pasado, regresa a su planeta natal para encontrar a la hija secuestrada de un poderoso mafioso. Para ello, forma una alianza con varios miembros de diferentes habilidades. Estos extraños héroes deberán luchar contra monstruos y alienígenas y peligrosos bandidos para buscar y proteger a la niña desaparecida, la cual podría ser clave en la liberación de un poder inimaginable».

Por el momento, Borderlands sólo está disponible bajo alquiler o compra en Prime Video , Apple TV y Google.