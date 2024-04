Las ocho películas que no te puedes perder si eres fan de los videojuegos

El mundo de las consolas y el cine siempre se ha retroalimentado de cierta forma. De hecho, algunos los primeros éxitos de las plataformas partían de personajes y películas que antes se habían proyectado en la gran pantalla. Indiana Jones, E.T. el extraterrestre, los clásicos de Disney…hubo una época en la que la mayoría de éxitos comerciales tenían su adaptación en las plataformas de Megadrive, Playstation o Nintendo. Pero con el tiempo, el crecimiento de ese mercado llevó al aumento exponencial de los títulos originales y por ende, a la construcción de narrativas completamente nuevas que bebían en muchos casos, de lo que se había construido años atrás en el celuloide. Después de una larga época en la que cualquier paso del mundo virtual a los guiones de Hollywood se saldaba con una pobre producción, en la actualidad la industria vive una época dorada en la que ser fan de los videojuegos se traduce en adaptaciones realmente fieles de las franquicias, ya sea en formato de serie o de largometraje. A continuación, repasamos las ocho películas imprescindibles que tienes que ver si te encanta estar a los mandos de cualquier historia de las videoconsolas:

Las mejores películas si eres fan de los videojuegos

1-‘Super Mario Bros: La película’

Sí, su antecesora de 1993 está considerada como la peor adaptación al cine del mundo de este mundillo. Aunque en su defensa debemos decir que no debe de ser nada sencillo llevar la creación de Shigeru Miyamoto a un live action. Casi dos décadas después, los fans de los videojuegos acudieron en masa para ver al fontanero italiano en el campo de la animación, hasta conseguir aunar en la taquilla 1360 millones de dólares.

2-‘Free Guy’

No es la adaptación de ningún videojuego en particular, sin embargo sin la influencia de los videojuegos no tendríamos posibilidad de haber visto un título como Free Guy. Una historia que ponía el protagonismo en un NPC (siglas anglosajonas de personaje no jugable) interpretado por Ryan Reynolds, dentro de un mundo abierto virtual. Este un día, se cansará de no ser el dueño de su destino e irá adquiriendo conciencia propia.

3-‘Uncharted’

Primero llegó el arqueólogo interpelado por Harrinson Ford y después en los videojuegos, conocimos a Lara Croft. Tanto el primero como la protagonista de Tomb Raider tuvieron una influencia incuestionable en el desarrollo de Nathan Drake y Uncharted. Personaje que se presentó como una reactualización del ´héroe de aventuras contemporáneo. La industria del entretenimiento tomó nota y tras vender millones de copias por todo el mundo, desde Sony Pictures decidieron colocar a Tom Holland en el papel principal. El resultado quizás no fue tan potente como lo que cabría esperar, pero la cinta consiguió la aprobación de todo fan del videojuego que había probado cada una de las 4 entregas disponibles en exclusiva dentro de Playstation.

4-‘Pokémon: Detective Pikachu’

A pesar de no tener nada que ver con la mecánica del juego original, este filme incluía el mundo Pokemon en una investigación especial de un joven y el antiguo compañero de su desaparecido padre, el Detective Pikachu. Ambos investigarán para intentar encontrarlo, descubriendo un terrible complot que domina en secreto las calles de Tyme City.

5-‘Gran Turismo’

No es literalmente una adaptación del simulador de conducción más famoso de la historia. En cambio, la película de Gran Turismo se basó en una historia real propiciada por uno de los fans del videojuego. Situación protagonizada por Jann Mardenborough, un joven que ganó toda una serie de competiciones organizadas por el videojuego hasta fichar por una empresa automovilística real, consiguiendo la oportunidad de convertirse en un piloto de carreras profesional.

6-‘Ready Player One’

Basada en la popular novela de Ernest Cline, Steven Spielberg llevó al cine la historia de un sombrío mundo al que le gusta evadirse jugando a un juego virtual llamado Oasis. Cuando su excéntrico creador muere, ofrece el destino y la fortuna de la empresa al ganador de una búsqueda del tesoro a través de los rincones más inhóspitos de su creación. El joven Wade Watts perseguirá ese destino, con numerosos problemas por el camino. No es la adaptación directa de ninguna historia de plataformas, pero si eres fan de los videojuegos, Ready Player One te apasionará por sus múltiples referencias.

7-‘Tomb Raider’

Tuvo dos entregas protagonizadas por Angelina Jolie, pero en 2018 la industria consiguió que la ganadora del Oscar, Alicia Vikander, interpretase a la heroína y cazafortunas Lara Croft. Esta vez, narrando una historia de origen en la que la joven millonaria viaja hasta los confines del mundo para encontrar el último paradero de su padre: una tumba de una isla legendaria en el sureste asiático.

8-‘Sonic, la película’

Tuvo críticas negativas pero una aprobación general del público. De hecho, este proyecto de Paramount Pictures fue un poco el que despertó esa nueva fiebre de la industria por licenciar las historias de los videojuegos en el formato de películas y series. La adaptación del famoso erizo de Sega tiene ya una secuela estrenada y una tercera parte en camino, aparte de una ficción seria sobre el personaje de Knuckles. Todo un lujo para el fan medio de los videojuegos que creció con las entregas del veloz personaje.