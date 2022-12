Shawn Levy cuenta por qué no tiene prisa por rodar ‘Free Guy 2’

Shawn Levy es seguramente uno de los cineastas más solicitados en la industria actual. El director está más que preparado para juntar a Ryan Reynolds y Hugh Jackman en Deadpool 3 e incluso se ha rumoreado con una posible participación en una futura película de Star Wars. El éxito de Levy es reciente, conquistando al público y parte de la crítica con Free Guy. Protagonizada por el siempre carismático Reynolds, la cinta narraba cómo un NPC (personaje no jugable) de un videojuego online se rebelaba contra la propia naturaleza de su encarcelamiento. En clave de humor y con múltiples referencias la cultura gamer, reventó la taquilla, haciendo más que probable una Free Guy 2. Ahora, Levy ha confirmado esto en una entrevista para Collider, pero también ha asegurado que no tiene ninguna prisa por rodarla.

El director puso como ejemplo Acero Puro, la propuesta de ciencia ficción que Levy rodo junto a Hugh Jackman para hablar de su posición respecto a las secuelas: “Todavía está en desarrollo. No sé si está en las cartas, pero todavía está en desarrollo. Es algo que Disney y Fox quieren desesperadamente. Realmente trato de no hacer secuelas que no merecen serlo. Y por eso que no seguí adelante con la secuela de Acero Puro porque no sentí que tuviéramos una segunda película que pudiera igualar o superar a la primera. Estoy manteniendo a Free guy con ese mismo estándar. Todavía estamos escuchando ideas, desarrollando ideas, exponiendo ideas. Pero diría que en el tiempo que ha pasado desde que salió Free Guy, el amor por esa película se ha vuelto cada vez más claro para Ryan y para mí, anecdóticamente, en la calle y en la prensa. Así que nos vamos a meter con algo bueno a menos que podamos hacer algo grandioso”.

Aparte de hablar sobre mantener cierto estándar y nivel de calidad para el futuro de Free Guy 2, Levy hizo un breve repaso sobre secuelas anteriores en las que había participado como Noche en el museo o Deadpool 2. “Las secuelas geniales son realmente difíciles. Por eso todos miramos a Terminator 2 o a El imperio contrataca (…) estamos explorando mucho esto con Deadpool, ¿Cómo honras lo que te llevó a ese momento? ¿Cómo honras lo que la gente ama sin regurgitar lo que la gente ama? Es el equilibrio correcto y es un desafío como el infierno”, terminaba de explicar.