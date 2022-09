‘Deadpool 3’: Hugh Jackman vuelve como Lobezno

Entre las múltiples bromas y referencias del universo de Deadpool en la gran pantalla, a los fans siempre les ha llamado la atención, el buen rollo que Ryan Reynolds planteaba con la figura de Lobezno. Bueno, más que con el pequeño espía canadiense, la cosa siempre ha ido alrededor del actor que lo ha interpretado durante más de 15 años, Hugh Jackman. Ambos son buenos amigos, desde que juntos compartieron reparto en la película origen del mutante. A pesar de ello, jamás volvieron a juntarse con sus respectivos personajes (más allá de los tributos que el mercenario bocazas le hace en sus dos películas) y Logan, supuso una despedida de Jackman del personaje o eso pensábamos hasta la pasada madrugada, en la que Ryan Reynolds ha publicado un teaser que confirma que Hugh Jackman vuelve como Lobezno en Deadpool 3.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

El anuncio vía Twitter lleva ya un millón de me gusta y Hugh Jackman es junto a Deadpool 3, trending topic desde hace casi 24 horas. El vídeo viene acompañado del mensaje “Ha sido muy difícil mantener mi boca cerrada sobre esto”. Después al reproducirlo, se suceden una serie de escenas continuadas en las que el actor lamenta no haber podido ofrecer nada sobre la tercera parte del mercenario bocazas en la DS23, el último evento de Disney. Pero eso no quiere decir que Reynolds no haya trabajado desde entonces. El fragmento parodia varias escenas en las que el protagonista imagina como debería ser esta tercera entrega hasta que confiesa que no se le ha ocurrido absolutamente nada, aunque igual sí que tiene una idea. Sin embargo, por detrás aparece caminando Hugh Jackman y Reynolds le pregunta si querría aparecer una vez más como Lobezno, a lo que este responde “sí, claro Ryan”. La cara de Reynolds cambia y descubrimos que nos la ha vuelto a liar. Una versión del I Will Always Love You de El guardaespaldas suena, pero esta vez el “you” se ha cambiado por “Hugh”, debido al nombre del actor. Aparece el logotipo de la película con el rostro del protagonista y este es destrozado por las marcas de unas garras. No es un troleo de internet, es oficial, Hugh Jackman vuelve como Lobezno.

Desgraciadamente, lo último en aparecer es la fecha prevista para el estreno: el 6 de septiembre de 2024. No podremos ver la tercera parte proyectada en cines hasta dentro de dos años. La siguiente pregunta es ¿intentará Disney encajar al personaje dentro del UCM o lo mantendrán como una película independiente?