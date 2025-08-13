Triunfó en los 90 y ahora la puedes ver en Netflix: la película de ciencia ficción que no te puedes perder

A veces los catálogos de las plataformas de streaming nos dan sorpresas e incorporan películas y series que son verdaderas joyas. Eso es lo que ha pasado con la película de ciencia ficción Contact que se ya se puede ver en Netflix y para muchos es mucho mejor que otras ficciones del género como Interstellar o 2001: Una odisea del espacio. Esta película se estrenó en 1997 y está protagonizada por la conocida actriz Jodie Foster y el actor Matthew McConaughey, está basada en la novela homónima de Carl Sagan. Cuenta la historia de la doctora Arroway y cómo tendrá que ir superando las numerosas dificultades que supone su proyecto con el cual pretende descubrir señales de vida extraterrestre inteligente. Gracias a su incorporación al catálogo de Netflix contará con una segunda vida en la plataforma de streaming donde la podrán verla los nostálgicos de este tipo de cintas y los aficionados al género de ciencia ficción.

Contact es una ambiciosa y original cinta dirigida por Robert Zemeckis, que ya se había convertido en una celebridad cuando rodó esta película por su trabajo en producciones tan conocidas como Regreso al futuro y Forrest Gump, y que en esta cinta sorprende con su original trama y la brillante interpretación de los protagonistas. Contact ha contado con numerosas críticas positivas a lo largo de estos años y seguro que no os va a defraudar. Esta cinta es una de esas ficciones que han soportado muy bien el paso del tiempo y que después de unos 30 años de su estreno sigue resultando interesante.

¿De qué trata la película de ciencia ficción Contact?

La protagonista de esta película es la doctora Eleanor «Ellie» Arroway, la cual trabaja para el programa SETI en el observatorio de Arecibo en Puerto Rico y tiene que escuchar numerosas transmisiones de radio para encontrar señales de vida extraterrestre inteligente. Todo se complica en esta compleja investigación cuando David Drumlin, el asesor científico del presidente de los E.E.U.U., retira los fondos del programa y ella tiene que conseguir el dinero necesario para poder seguir adelante. Al final, Arroway consigue financiación por parte de un misterioso empresario multimillonario llamado S. R. Hadden, lo que le permite continuar su trabajo en la Very Large Array que se encuentra en el condado de Socorro en Nuevo México.

La doctora Arroway no logrará registrar ninguna señal de vida extraterrestre hasta después de cuatro años. Esta parece estar compuesta por una secuencia repetida de números primos, que parece proceder de la estrella Vega. Este nuevo descubrimiento provoca que Drumlin y el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, presidido por el consejero Michael Kitz, intenten tomar las riendas del proyecto de la doctora Arroway, el cual en ese momento estaba pasando por horas bajas.

Además, los miembros del equipo de la doctora Arroway descubren una señal de vídeo escondida en la original que es nada menos que el discurso de bienvenida de Adolf Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Pronto se dan cuenta de que esta fue la primera señal de televisión emitida con suficiente potencia como para atravesar la atmósfera terrestre y creen que fue transmitida de vuelta desde Vega, a 25 años luz de distancia. La doctora Arroway y su equipo tendrán que luchar por llevar a cabo esta compleja investigación. ¿Lograrán descifrar esas señales de vida extraterrestre inteligente?

El reparto de esta ambiciosa película

La protagonista de esta película es la conocida actriz Jodie Foster, a la que ya conocemos por sus geniales interpretaciones en la producción El silencio de los corderos. El actor Matthew McConaughey, que unos años más tarde sorprendió con su inolvidable papel en la serie True Detective, da vida en Contact a Palmer Joss, un teólogo que se lo cuestiona todo. Además en el reparto de esta original cinta están también los actores James Woods, Tom Skerritt, William Fichtner, John Hurt, Angela Bassett, Jake Busey y David Morse, entre otros.

La película Contact es una de esas producciones que no deben perderse los amantes de la ciencia ficción y que seguro atrapará a cualquier usuario de Netflix interesado en estos temas. Es cierto que la temática es compleja y te tienen que gustar este tipo de ficciones, pero es una cinta inteligente y de las mejores del género. Esta cinta es una buena opción para disfrutar de una tarde tranquila en la tumbona de la piscina o en el sofá durante este mes de agosto. Además de esta película en el catalogo de Netflix se pueden encontrar otras de ciencia ficción como El proyecto Adam, The Cloverfield Paradox, Life, El astronauta, Gravity, Rebel Moon o The Kitchen, entre otras.