Carlos Alcaraz arrasa con la fotografía viral desde el salón de su casa: la respuesta de IKEA no tiene precio

La fotografía que Carlos Alcaraz compartió en sus redes sociales para celebrar la victoria de España ante la República Checa en la Copa Davis se ha hecho muy viral. Y es que todo lo que había en el salón de la casa en la que estaba el tenista español ha llamado mucha la atención, no solo en España, sino en el extranjero.

En la imagen que subió el propio Alcaraz se ve un salón más de lo normal, un mantel curioso sobre la mesa, una televisión más pequeña de lo que se podría esperar para lo que es el número 1 del tenis… Un salón de lo más normal que tiene una estantería de Ikea, algo que ha aprovechado la marca sueca para hacer también publicidad.

«Vamos a tener que ir enviándote otra estantería, que esa ya se está llenando», escribió IKEA en sus redes sociales. Hacía referencia a que en esa estantería, Carlos Alcaraz tiene algunos de sus trofeos más preciados, como algunos de Grand Slam. De ahí que haya sido normal todo tipo de comentarios en todo el mundo.

Vamos a tener que ir enviándote otra estantería, que esa ya se está llenando 😉 https://t.co/3mbUhuNT2M — IKEA España (@IKEASpain) November 21, 2025

Y es que desde diferentes lugares, como Reino Unido, Suecia, Italia o lógicamente España han comentado muchísimo la foto de Carlos Alcaraz, que está siendo muy viral. La instantánea es tan sencilla que también refleja la simpleza del tenista español, que vio desde la tele de su casa la victoria de España ante la República Checa en la Copa Davis.

Carlos Alcaraz no se perdió el partido de España en la Final a 8 de la Copa Davis. El número uno del mundo no pudo estar en la pista junto a sus compañeros por culpa de una lesión, pero aun así vio el partido desde su casa. El líder de este equipo apoyó a los pupilos de David Ferrer en su partido contra la República Checa. Desde el sofá de su casa, el español vio como Pedro Martínez y Marcel Granollers conseguían la machada al ganar a los checos en el dobles.

«¡¡VAMOOOOOOS!!», publicó el número uno del mundo en una historia de Instagram acompañado de una imagen con el partido de fondo, la fotografía ya comentada con los pies estirados y una televisión pequeñita, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.