El tenso momento de Doncic con un aficionado después de llamarle ‘basura’: «¿Qué coño dijiste?»

Luka Doncic es uno de os jugadores más mediáticos del mundo en la NBA. Tanto que, para que no haga su juego, los rivales están dispuestos a utilizar cualquier tipo de artimaña para desestabilizarle. Sin embargo, el esloveno decidió responder a un aficionado que se dedicó a insultarle con su juego y dejando un momento que se ha vuelto viral en redes sociales.

En una jugada de ataque de los Lakers, uno de los asistentes de primera fila le llamó ‘basura’ cuando apenas quedaban unos segundos para agotar posesión. Fue entonces que, con la ayuda de un bloqueo de LeBron James, anotó un triple espectacular que no dudó en festejar mirando fijamente al hombre: ¿Qué dijiste hijo de puta? ¿Qué coño dijiste?», exclamaba mientras celebraba con el estadounidense.

Ambos fueron piezas clave en la victoria ante los Pelicans con 30 puntos cada uno, en la victoria de Los Ángeles por 103-111. Doncic terminó con 30 puntos y 10 asistencias, mientras que James firmó 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Además, Deandre Ayton añadió 18 puntos y 11 rebotes al computo de los Lakers. Los Pelicans (8-30) tenían una ventaja de 9 puntos a poco menos de dos minutos del final del tercer cuarto, pero vieron como los Lakers (23-11) le daban la vuelta al marcador con 17-32 en el último parcial.

James y Doncic, con 18 puntos entre los dos en ese último cuarto, cargaron el peso del triunfo de los Lakers. Además, anularon los 42 puntos que firmó Trey Murphy III, además de 5 rebotes y 3 asistencias, un récord anotador en su carrera que no sirvió a los Pelicans de nada.

Pelicans fan to Luka Doncic: “You’re trash!” Luka Doncic after hitting the three: “What’d you say motherf**ker? What the f**k did you say?”pic.twitter.com/7DJVqKtj4D — Underdog NBA (@UnderdogNBA) January 7, 2026

Sin embargo, los Lakers no pudieron mantener la buena dinámica en el partido de la madrugada de este miércoles ante los San Antonio Spurs por 107-91. El triple doble de 38 puntos, diez rebotes y diez asistencias de Luka Doncic no les bastó a los Lakers para imponerse en una noche en la que los angelinos no contaron con LeBron James por gestión de energías. Los Lakers, que afrontaban su segundo partido en días consecutivos, al igual que los Spurs, se rindieron ante el juego grupal de los texanos, en los que Keldon Johnson firmó 27 puntos y Wembanyama consiguió 16 puntos y catorce rebotes saliendo del banquillo.