Desvelan la causa de la muerte de Elden Campbell, ex jugador de los Lakers

Luto en Estados Unidos y en la NBA por la muerte de Elden Campbell, pívot que jugó 15 temporadas en la NBA, incluyendo nueve con los Lakers, y que posteriormente llegó a ganar un anillo con los Detroit Pistons de Detroit. El que fuera jugador ha fallecido repentinamente a los 57 años y empiezan a conocerse más detalles de lo sucedido.

La familia de Campbell informó a los Pistons sobre su muerte, ocurrida el lunes, aunque en primera instancia no se informó sobre la causa. Días después, People informa que el ex pívot de 2,13 m. murió trágicamente tras sufrir una emergencia médica mientras pescaba. «Fue repentino. No estaba enfermo. Estaba pescando», dijo una de sus hermanas al New York Post. Ahora, TMZ Sports asegura que, según les han informado las autoridades, Elden Campbell falleció por ahogamiento accidental.

La familia de Campbell emitió un comunicado sobre su muerte: «Elden era un hombre de fe que confiaba en su señor y salvador Jesucristo. Esposo, padre, hermano, primo y amigo. Era un hombre para quien la familia lo era todo: generoso, divertido, disciplinado y amable, pero capaz de callarte si era necesario. Hombre de Dios, pasó la mayor parte de su vida haciendo lo que amaba: pescar en el océano, disfrutando de su día ideal». Un Elden Campbell que es recordado por aquella etapa en los Lakers con Kobe Bryant y Shaquille O’Neal, entre otros.

La trayectoria de Elden Campbell

Campbell, de 2,11 metros de altura, nació en Los Ángeles y destacó en la secundaria Morningside antes de dirigirse a Clemson. Fue seleccionado en el primer equipo de la conferencia ACC en la temporada 1989-90 y terminó como el máximo anotador de la escuela con 1.880 puntos. Ayudó a los Tigers a ganar el título de la temporada regular de la ACC 1989-90 y a llegar a la fase del Sweet 16 antes de ser seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA de 1990 por los Lakers de su ciudad natal.

Jugó nueve temporadas en Los Ángeles, pero no ganó un anillo de campeonato sino hasta después de llegar a los Pistons, venciendo a los propios Lakers en cinco partidos en 2004. Campbell jugó en 1.044 partidos de la NBA y acumuló más de 10.000 puntos y 1.600 bloqueos, con un promedio de 10,3 puntos y 5,9 rebotes por partido. Promedió 14,9 puntos por partido con los Lakers jugando junto a Shaquille O’Neal y Kobe Bryant en 1996-97, pero su mejor temporada estadística fue en 1999-2000 con los Hornets de Charlotte, cuando promedió 15,3 puntos y 9,4 rebotes. Asimismo, Campbell jugó en los Hornets de Nueva Orleans, los Supersonics de Seattle y los Nets de Nueva Jersey antes de retirarse en 2005.