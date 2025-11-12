Michael Ray Richardson, famoso jugador de baloncesto que fue expulsado de la NBA por violar su política antidopaje en la década de 1980, ha fallecido a los 70 años. El abogado y amigo íntimo de Richardson, John Zelbst, confirmó su fallecimiento a varias agencias de noticias estadounidenses. Richardson, que padecía cáncer de próstata, falleció en su casa de Lawton, Oklahoma, en presencia de su esposa, Kimberly. El medio de comunicación Andscape fue el primero en informar de la muerte de Richardson.

Michael Ray Richardson fue tres veces jugador de la All-Big Sky Conference en Montana antes de ser seleccionado en el número 4 del draft de la NBA de 1978, dos puestos por delante de Larry Bird. Jugó en los New York Knicks, los Golden State Warriors y los New Jersey Nets. En ocho años, fue cuatro veces All-Star y lideró la liga en robos en tres ocasiones. Un Richardson que dio mucho que hablar en su día porque fue sancionado en 1986 por violar la política antidopaje por consumo de cocaína. Jugó en la Continental Basketball Association y luego terminó su carrera en Europa. Más tarde ganó cinco campeonatos como entrenador en la Continental Basketball Association y la NBL Canada.

The NBA mourns the passing of four-time All-Star Michael Ray Richardson. Michael dedicated his post-NBA career to using his life story to teach life skills to young people. We extend our heartfelt sympathies to his family, friends and fans. pic.twitter.com/f3TnT80b81 — NBA (@NBA) November 11, 2025

Richardson y su «vida de redención y victorias»

«Fue una vida de redención y victorias», dijo Zelbst. «Redención y victorias. Es increíble». En 1979-80, Richardson promedió 15,3 puntos por partido con los Knicks y lideró la liga en asistencias (10,1 por partido) y robos (3,2). «Era un jugador increíble, y nadie había visto a nadie como él en aquella época», dijo Zelbst. «Era Magic (Johnson) antes que Magic», añadía. En 1984, llevó a los Nets a una sorprendente victoria en los playoffs contra los campeones defensores, los Philadelphia 76ers, y las estrellas Moses Malone y Julius Erving.

En su mejor temporada en la NBA, la 1984-85 con Nueva Jersey, Richardson fue nombrado jugador del año de la NBA tras promediar 20,1 puntos y 8,2 asistencias y 3,0 robos por partido, el mejor de la liga. Jugó una temporada más en la NBA antes de su expulsión por dopaje. «Lo echaron de la liga, dejó de beber y nunca volvió», dijo Zelbst.

Después, Richardson entrenó al Oklahoma/Lawton-Fort Sill Cavalry hasta conseguir tres campeonatos: en la CBA en 2008 y 2009 y en la Premier Basketball League en 2010. También llevó al London Lightning a dos campeonatos de la NBL de Canadá. Regresó a Lawton y pasó gran parte de sus últimos años guiando a jóvenes negros de la zona. Zelbst, propietario del Cavalry y del Lightning, asegura que Richardson era una de las mejores personas que conocía.

«Cualquiera que lo conociera quedaba fascinado con él», dijo Zelbst. «Era una persona tan brillante que lo voy a extrañar mucho. Se convirtió en mi mejor amigo, y es realmente desgarrador».