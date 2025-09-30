Muere un gimnasta de 19 años mientras entrenaba en Rusia para el Mundial

La gimnasia internacional está de luto tras confirmarse la trágica muerte del joven talento indonesio Naufal Takdir Al Bari, que perdió la vida con tan sólo 19 años a consecuencia de un grave accidente ocurrido durante un entrenamiento en Rusia. El prometedor gimnasta formaba parte de la concentración del equipo nacional de Indonesia en la ciudad de Penza, ubicada en el oeste del país, donde se preparaban intensamente para el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, programado para comenzar el próximo 19 de octubre en Yakarta. Su fallecimiento ha conmocionado al mundo deportivo, especialmente a la comunidad gimnástica internacional, que lamenta la partida de una de sus más brillantes promesas.

El accidente ocurrió durante una sesión de entrenamiento en la barra fija, uno de los aparatos más exigentes y técnicos de la gimnasia artística masculina. Según informaron las autoridades y testigos presentes, Naufal Takdir Al Bari cayó de manera inesperada al foso de espuma, un área que se utiliza precisamente para amortiguar impactos durante las prácticas. Sin embargo, el impacto fue tan desafortunado que el joven deportista sufrió una fractura cervical que afectó varias vértebras, provocando lesiones irreversibles en la médula espinal. A pesar de los esfuerzos inmediatos del equipo médico y su traslado a un hospital especializado, los médicos no pudieron revertir el daño causado por la caída.

The FIG extends its deepest condolences following the tragic passing of Naufal Takdir Al Bari 🇮🇩. Our thoughts are with his family, loved ones and the entire Indonesian gymnastics community during this incredibly difficult time 🕊️ 🤍 📸 @gymnastics.indonesia #Gymnastics pic.twitter.com/3mhHlrnMZ6 — FIG (@gymnastics) September 26, 2025

Luto por Naufal Takdir

«La FIG expresa sus más sinceras condolencias tras el trágico fallecimiento de Naufal Takdir Al Bari. Nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y toda la comunidad de gimnasia de Indonesia durante este momento increíblemente difícil», escribió en sus redes sociales la Federación Internacional de Gimnasia. Otras federaciones internacionales, así como destacados gimnastas y entrenadores de todo el mundo, se sumaron a los mensajes de condolencia por la triste muerte de este joven de 19 años.

«La gimnasia indonesia ha perdido a uno de sus hijos más queridos. Es un duro golpe y una gran tristeza para nosotros», dijo por su parte Ita Yuliati, presidenta de la Federación Indonesia de Gimnasia. Los expertos en esta disciplina aseguran que era una gran promesa de la gimnasia artística que apuntaba y soñaba directamente con participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

«En Gimnasia Artística, su última etapa fue el Campeonato Asiático de Corea. Un joven soñador, que lleva consigo la esperanza de Los Ángeles 2028, que nos fue arrebatada demasiado pronto. Descansa en paz, Naufal. Es posible que tu viaje se haya detenido, pero tu legado volará por siempre», lamentó en un comunicado la Unión de Gimnastas de Asia.