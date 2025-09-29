Luto en el fútbol español: muere Raúl Ramírez, portero de 19 años que sufrió un golpe en pleno partido

El fútbol español se viste de negro. El portero del conjunto cántabro del Club Deportivo Colindres, Raúl Ramírez, de 19 años, ha fallecido este lunes después de haber sido hospitalizado en Valdecilla en estado crítico tras sufrir un golpe fortuito contra un adversario el pasado sábado durante el partido de Tercera RFEF frente al Revilla.

Familiares del joven guardameta, que se encuentra en estado «de muerte cerebral», viajan en estos momentos desde Valencia a Cantabria, si bien con dificultades debido a las incidencias que se están registrando por las inundaciones. Ha trascendido que la familia ha decidido donar los órganos del joven.

Por su parte, la Federación ha expresado sus condolencias y ha decretado tres días de luto y minutos de silencio en todos los partidos que se disputen este fin de semana. «El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto», ha indicado en un comunicado.

También ha expresado sus condolencias la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que se ha mostrado «conmocionada» por la pérdida de «un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro» y ha mandado su «cariño» a su familia, amigos y, en general, al fútbol cántabro.

Comunicado completo sobre la muerte de Raúl Ramírez

La Real Federación Cántabra de Fútbol lamenta comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral después del choque fortuito sufrido en el encuentro del pasado sábado. En medio de este momento tan doloroso, y por deseo expreso de su familia, la misma ha tomado la decisión de donar sus órganos para que se beneficien otras personas.

El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto, con apenas 19 años de edad. La RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en su memoria en todos los partidos de la próxima jornada. Desde la RFCF, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todo el Club Deportivo Colindres. Descanse en paz.