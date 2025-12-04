Locura Doncic: 10.000 km y 17 horas de avión para conocer a su segundo hijo

Luka Doncic ha volado de urgencia a Eslovenia para ver nacer a su segundo hijo. Los Angeles Lakers no podrán contar con su estrella para el partido de esta noche frente a los Toronto Raptors, porque ha viajado a su país natal para estar junto a su pareja Anamaria Goltes en el nacimiento de su segundo hijo. 10.000 kilómetros y 17 horas de avión se ha metido el base esloveno para volver a su casa junto a su familia en este momento tan importante.

En diciembre de 2023, el base de Los Angeles Lakers fue padre por primera vez junto a su pareja Anamaria Goltes. Ella dio a luz a una niña llamada Gabriela, a la que Luka Doncic lleva siempre consigo. El ex del Real Madrid y Dallas Mavericks se puso el nombre de su pequeña escrito a mano en las zapatillas con las que juega. Gabriela es la niña de sus ojos y hace tres días cumplió dos añitos.

Pero la pequeña estaba con su madre en Eslovenia y no pudo celebrarlo con ella. Es por eso que Luka colgó un emotivo mensaje de felicitación a su hija en redes sociales, en el que asegura «no puedo esperar a verte pronto»: «¡Feliz cumpleaños mi pequeña princesa! ¡Traes la mayor alegría a mi vida! Te amo, te extraño mucho y no puedo esperar a verte pronto». Doncic se reunirá con ella y con su prometida.

Por ese motivo, los Lakers tendrán que apañárselas sin su estrella en casa de uno de los mejores equipos de la NBA. Para colmo, el conjunto angelino viene de sufrir una de las derrotas más duras de la temporada hace unos días frente a los Phoenix Suns (108-125) en casa. Actualmente, la franquicia púrpura y amarilla son segundos en la Conferencia Oeste de la NBA con 15 victorias y cinco derrotas, solamente por detrás de unos Oklahoma City Thunder que parecen imparables a día de hoy (21 victorias y 1 derrota).