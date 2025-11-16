El precioso detalle de Luka Doncic con su hija en su exhibición contra los Bucks

Luka Doncic fue el protagonista de la victoria de Los Angeles Lakers contra Milwaukee Bucks en la madrugada de este domingo. No sólo por su pedazo de actuación contra el equipo de Giannis Antetokounmpo, sino por un precioso detalle con su hija de un año. El jugador esloveno llevaba escrito su nombre, Gabriela, en sus zapatillas.

El nombre de su hija, nacida en diciembre de 2023 cuando jugaba en los Dallas Mavericks, se pudo ver en la parte posterior de su bota izquierda acompañado de un corazón. Las zapatillas, de color rosa, pertenecen a la marca del propio Doncic (Jordan Luka), y éstas en concreto las estrenó el pasado 13 de octubre en un partido de la NBA.

Doncic llegó a la visita a los Bucks en gran estado de forma y firmó una inmensa actuación (41 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias). Los Lakers ganaron por 95-119, pero al descanso se dio la máxima diferencia con el 34-65. Un recital que lideró el esloveno con unos números con los que neutralizó el también gran encuentro de Antetokounmpo.

Doncic sigue asombrando a toda la NBA

El griego logró su octavo doble-doble de la temporada con 31 puntos y 10 rebotes, a los que sumó también cinco asistencias y un tapón. Pero pese a la derrota, los Bucks continúan con récord positivo 8-6, en la séptima posición de la conferencia este y a tan sólo un partido de distancia de la cuarta plaza.

Por su parte, los Lakers siguen escalando posiciones en la conferencia oeste gracias a su estrella. El triunfo en casa de los Bucks les sitúa, con un récord de 10 victorias y cuatro derrotas, en cuarto puesto. Un triunfo en el que Doncic superó por cuarta vez en la temporada los 40 puntos de anotación. Todo ello con una tarjeta de 9 de 19 en tiros de campo y 5 de 11 en triples.