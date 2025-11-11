El ejecutivo que traspasó a Luka Doncic es despedido nueve meses después

Nueve meses después de un movimiento incomprensible, los Dallas Mavericks reconocen su error. El pasado 2 de febrero, la franquicia tejana decidió traspasar a Luka Doncic a Los Angeles Lakers a cambio de Anthony Davis, Max Christie y una primera ronda del Draft de 2029. Los malos resultados y el descontento de una ciudad que sentía predilección por el esloveno han propiciado el despido de Nico Harrison, General Manager de los Mavs y principal promotor del traspaso, según apuntan en Estados Unidos.

Después de cuatro temporadas en Dallas, el que fuera directivo de Nike (donde también dejó pasar a Stephen Curry) abandonará su cargo tras una decisión con la que echó por tierra su buen trabajo en los despachos. En la campaña 2023/24, Harrison reforzó el equipo alrededor de un Luka Doncic estelar con la incorporación de jugadores como Kyrie Irving (en la 2022/23), PJ Washington o Daniel Gafford. Los Mavericks se quedaron a las puertas del título tras perder en las Finales ante Boston Celtics. El ejecutivo decidió ‘cargarse’ el proyecto en febrero y apostar por un jugador más veterano como Anthony Davis en un auténtico all-in.

Desde la franquicia se argumentó que el traspaso respondía a la necesidad de mejorar la defensa con la llegada del interior de los Lakers. También se aludió a la baja forma física de Doncic. El paso del tiempo no le ha dado la razón a Nico Harrison. En la pasada temporada, los tejanos quedaron fuera de Playoffs y apenas pudieron contar con su nueva incorporación. La disponibilidad de Davis, que se ha perdido los últimos seis partidos por una lesión en la pantorrilla, no ha mejorado. Tampoco los resultados de un equipo que suma tres victorias y ocho derrotas en 11 partidos, el segundo peor balance de su conferencia.

La situación de los Mavs contrasta completamente con la de unos Lakers que está viviendo una luna de miel con Luka Doncic. El ex del Real Madrid ha comenzado su primer curso completo con la camiseta púrpura y dorada a su mejor nivel. Pese a la ausencia de LeBron James, los californianos han ganado ocho de sus primeros 11 encuentros. El ’77’ firma unos espectaculares promedios de 37,1 puntos, 9,4 rebotes y 9,1 asistencias en 37 minutos de juego.

El rendimiento del esloveno en Los Angeles ha encendido aún más a los aficionados a los Dallas Mavericks. Nico Harrison llegó a recibir amenazas de muerte por el traspaso de Doncic, y en cada aparición pública ha recibido abucheos, mensajes contra su labor e incluso insultos de parte de la hinchada tejana. Ni siquiera la fortuna de los Mavs, premiados con el número uno del pasado Draft pese a contar con un 1,8% de probabilidades en la lotería, ha calmado las aguas. Con él llegó Cooper Flagg, una de las mayores promesas del baloncesto mundial en los últimos años, pero los aficionados de los Mavericks no olvidan la ‘traición’ al gran símbolo de la franquicia tras la retirada de Luka Doncic.

El periodista estadounidense Marc Stein adelantó la noticia del despido de Nico Harrison por parte de la gerencia de los Dallas Mavericks. El ‘Fire Nico’ (despide a Nico), frase que se ha convertido en un símbolo de protesta contra el ya ex General Manager de los Mavs, se ha convertido en realidad sólo nueve meses después del traspaso de Luka Doncic.